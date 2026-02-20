World Cup Cottbus 2026, Day 1 qualifiche: Targhetta in finale, tre pass femminili per l’Italia

Quattro finali centrate nella prima giornata della Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica a Cottbus: il miglior punteggio al cavallo con maniglie per Targhetta, Abbadini tenta il riconoscimento del nuovo elemento. Tre qualificazioni anche al femminile.

Si è aperta con segnali incoraggianti la prima giornata di qualificazioni della World Cup di Ginnastica Artistica 2026 di Cottbus. La delegazione italiana ha conquistato quattro finali complessive – una maschile e tre femminili – raccogliendo indicazioni tecniche importanti in vista del prosieguo della tappa e della stagione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Maschile: Targhetta brilla al cavallo, Abbadini punta al Codice

Protagonista assoluto del Day 1 è stato Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie. L’azzurro ha eseguito l’esercizio con sicurezza e continuità, centrando la finale con il miglior punteggio di giornata, 15.000, confermandosi tra i riferimenti internazionali dell’attrezzo.

Sempre al cavallo con maniglie, Yumin Abbadini ha presentato un nuovo elemento tecnico – un Pinheiro (Pelle con le due maniglie tra le braccia) collegato alla salita in verticale in uscita – che, se riconosciuto dalla commissione tecnica internazionale, potrebbe portare il suo nome nel Codice dei Punteggi. Nonostante tre cadute (9.566), il ginnasta allenato da Alberto Busnari ha scelto di riproporre l’elemento fino al completamento, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento ufficiale. La valutazione definitiva è ora in attesa delle verifiche tecniche.

Al corpo libero, alcune imprecisioni hanno limitato la continuità delle routine: Tommaso Brugnami ha chiuso con 12.600, Ares Federici con 12.500. Agli anelli, Abbadini e il ginnasta di Busto Arsizio hanno concluso rispettivamente con 11.900 e 11.533, senza inserirsi nella lotta per la finale.

Femminile: tre finali e segnali positivi

Bilancio incoraggiante anche per la squadra femminile guidata da Tiziana Di Pilato ed Enrico Pozzo, capace di conquistare tre pass per le finali.

Alle parallele asimmetriche, Elisa Iorio – al rientro internazionale dopo l’esperienza olimpica di Parigi – ha eseguito una prova determinata e di qualità, qualificandosi con 13.866. Sugli staggi si è distinta anche Giulia Perotti, elegante e solida, terza provvisoria con 13.900 e già in finale.

Al volteggio, Emma Fioravanti ha presentato ribaltata salto teso e Tsukahara teso con avvitamento, ottenendo 13.336 e l’accesso alla finale. Emma Puato, invece, ha affrontato la prova con finalità esperienziali: i due Yurchenko eseguiti (stessa matrice tecnica) non consentivano la qualificazione, ma hanno garantito ritmo internazionale e un punteggio di 12.113.

Seconda giornata e diretta streaming

Con una finale maschile e tre femminili già assicurate, l’Italia guarda ora alla seconda giornata di qualificazioni, che prevede trave e corpo libero femminile e sbarra e volteggio maschile.

Le final eight della tappa tedesca saranno trasmesse in diretta su SportFaceTv sabato 21 e domenica 22 febbraio a partire dalle 14:00.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS