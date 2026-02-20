Giacomel, malessere ad Anterselva: i risultati degli esami

L’azzurro si era ritirato nella mass start maschile mentre era in testa. Ecografia ed elettrocardiogramma hanno escluso problemi. Nei prossimi giorni ulteriori accertamenti.

Tommaso Giacomel ha rassicurato sulle proprie condizioni dopo il ritiro nella mass start maschile di Anterselva, dove era al comando prima di fermarsi al secondo poligono per un malessere.

L’atleta è stato accompagnato alla clinica mobile allestita nella località di gara, dove è stato sottoposto a un’ecografia e a un elettrocardiogramma. Gli esami hanno escluso complicazioni.

Dopo i controlli, Giacomel si è già riunito al resto della squadra. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti per approfondire la situazione.

