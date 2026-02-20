Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Giacomel, malessere ad Anterselva: i risultati degli esami

Franz Monaco
-
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Biathlon
260217 Tommaso Giacomel of Italy competes in men's 4 x 7,5 km relay biathlon during day 11 of the 2026 Winter Olympics on February 17, 2026 in Anterselva. Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / JM0796 skidskytte biathlon skiskyting olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 11 bbeng stafett relay italien (Photo by MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA)

L’azzurro si era ritirato nella mass start maschile mentre era in testa. Ecografia ed elettrocardiogramma hanno escluso problemi. Nei prossimi giorni ulteriori accertamenti.

Tommaso Giacomel ha rassicurato sulle proprie condizioni dopo il ritiro nella mass start maschile di Anterselva, dove era al comando prima di fermarsi al secondo poligono per un malessere.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’atleta è stato accompagnato alla clinica mobile allestita nella località di gara, dove è stato sottoposto a un’ecografia e a un elettrocardiogramma. Gli esami hanno escluso complicazioni.

Dopo i controlli, Giacomel si è già riunito al resto della squadra. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti per approfondire la situazione.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Change privacy settings
×