Dale oro nella mass start ad Anterselva, Giacomel si ritira dopo un avvio perfetto

Il norvegese Johannes Dale conquista il titolo olimpico davanti a Lægreid e Fillon Maillet. Sfortuna per Tommaso Giacomel, costretto al ritiro quando era in testa dopo due poligoni.
Dale perfetto al tiro, titolo olimpico nella mass start
Johannes Dale si prende l’oro nella mass start maschile, ultimo appuntamento individuale del programma olimpico di biathlon ad Anterselva. Il norvegese è impeccabile al poligono e chiude in 39’17″1, costruendo il successo soprattutto nel terzo poligono, dove riesce a staccare definitivamente gli avversari.
Alle sue spalle si piazza il connazionale Sturla Lægreid (0-0-1-0), staccato di 10″5, che conquista così la quinta medaglia a Milano Cortina 2026.
Fillon Maillet rimonta per il bronzo
Nell’ultimo giro Quentin Fillon Maillet (1-0-2-1) riesce a rientrare sul tedesco Philipp Horn (0-0-0-1) e lo supera nella volata decisiva per il terzo posto. Il francese conquista il bronzo con un ritardo di 25″6, nonostante i quattro errori al tiro, grazie a una prova sugli sci di altissimo livello.
Horn termina quinto, preceduto anche dall’altro norvegese Christiansen (0-0-2-1). Sesta posizione per il ceco Krcmar (0-0-1-4).
Giacomel si ritira dopo essere stato in testa
Grande rammarico per Tommaso Giacomel. L’azzurro disputa una prima parte di gara eccellente, uscendo dal secondo poligono al comando senza errori a terra. Nel terzo giro però accusa un dolore al fianco che gli toglie il respiro e lo costringe al ritiro.
Una conclusione amara per il biathleta italiano, che fino a quel momento aveva mostrato solidità e precisione.
Hofer record di presenze olimpiche
Lukas Hofer chiude la sua rassegna olimpica con il 25° posto (1-1-4-2), ma entra nella storia diventando l’atleta con il maggior numero di presenze olimpiche nel biathlon: 28, superando Simon Eder (27) e Ole Einar Bjørndalen (26).
Ventottesima posizione per Nicola Romanin (2-2-2-2), protagonista di uno sprint finale con Fabien Claude e Campbell Wright.
Domani la mass start femminile
Il programma olimpico del biathlon si concluderà domani con la mass start femminile. Il via è fissato alle 14:15 con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer al via.