5 Cerchi, 5 curiosità su Ghiotto, Malfatti e Giovannini

Campioni del mondo, campioni d’Europa e adesso anche campioni olimpici. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini stanno riscrivendo la storia del pattinaggio di velocità. Volano come il vento nella pioggia di medaglie che è stata per l’Italia l’Olimpiade di Milano-Cortina ‘26

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

5 curiosità su Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti: il trio d’oro del pattinaggio italiano.

1. Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026. Da Fabris, Sanfratello e Anesi a Ghiotto, Malfatti e Giovannini. Dopo vent’anni l’Italia guarda di nuovo tutti dall’alto verso il basso. A unire le due imprese c’è la figura di Maurizio Marchetto, direttore tecnico azzurro e guru assoluto della disciplina

2. Davide, Michele e Andrea non sono semplici compagni di squadra, si considerano un gruppo di amici. Il feeling fuori dalla pista li aiuta anche in gara, quando è fondamentale essere compatti e uniti. Ad accomunarli quando mettono i pattini ai piedi sono ….

Se sei vuoi conoscere le altre curiosità vai su SPORTFACE

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format