Bob a 4, Baumgartner punta al podio a Cortina: oggi al via il due femminile

Weekend olimpico sulla pista Eugenio Monti: tra oggi e domani il bob a 2 donne, poi il quattro maschile con Patrick Baumgartner, Mircea, Fantazzini e Bilotti. Tedeschi ancora i rivali principali.

Si parte con il bob a 2 femminile

Il programma olimpico del bob entra nel vivo tra oggi e domani con il bob a 2 femminile. L’Italia sarà al via con due equipaggi: Giada Andreutti / Alessia Gatti e Simona De Silvestro / Anna Costella.

La prima run è in programma alle ore 18, seguita dalla seconda discesa alle 19:50. Domani le ultime due manche decisive: terza run alle 19 e quarta alle 21:05.

Quattro maschile: Baumgartner guida l’assalto azzurro

Tra domani e domenica toccherà invece al bob a 4 maschile, con Patrick Baumgartner pronto a guidare l’equipaggio azzurro composto da Robert Mircea, Eric Fantazzini e Lorenzo Bilotti.

I principali avversari saranno ancora una volta i tedeschi: Johannes Lochner, Francesco Friedrich e Adam Ammour hanno già monopolizzato il podio nel bob a 2 e si presentano come i riferimenti anche nella gara a quattro.

Baumgartner: “Siamo fiduciosi su questa pista”

Alla vigilia della gara, Baumgartner ha espresso fiducia dopo le sessioni di prova:

“Gli allenamenti sono andati molto bene e siamo molto fiduciosi su questa pista – confessa Baumgartner alla vigilia della seconda sfida olimpica – abbiamo potuto fare diversi test sulla Eugenio Monti e sappiamo come affrontare il tracciato. Stiamo tutti molto bene fisicamente: non vediamo l’ora di gareggiare”.

L’effetto Cortina potrebbe rappresentare un fattore determinante nelle quattro run in programma sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre.

“Essere qui significa davvero tanto: finalmente il bob è tornato a Cortina dove ha fatto la storia e siamo entusiasti di gareggiare davanti ad amici e tifosi. Credo sia la pista più bella di tutto il mondo e l’atmosfera che si respira è fantastica”.

Orari e precedenti olimpici

Il programma del quattro maschile prevede per sabato 21 febbraio le prime due run alle 10 e alle 11:57. Stessi orari domenica 22 febbraio per la terza e quarta manche.

Nella storia dei Giochi Olimpici Invernali l’Italia è salita sul podio del bob a 4 per l’ultima volta nel 1972 a Sapporo con De Zordo. In precedenza Eugenio Monti era stato campione olimpico a Grenoble 1968, bronzo a Innsbruck 1964 e argento a Cortina d’Ampezzo nel 1956.

