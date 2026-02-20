Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026, il 7 e 8 marzo live su Climbing TV

A Bressanone sfida tricolore il 7 e 8 marzo: qualifiche sabato, semifinali e finali domenica in diretta streaming.
Il Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026 andrà in scena alla Vertikale di Bressanone (BZ) sabato 7 e domenica 8 marzo, con le fasi decisive trasmesse live su Climbing TV di SportFace.
L’evento, organizzato da Vertikale in collaborazione con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), assegnerà i titoli tricolori assoluti della specialità boulder in un weekend che si preannuncia di altissimo livello tecnico.
Il programma ufficiale completo della manifestazione è consultabile sul sito federale.
Dove si svolge il Campionato Italiano Boulder 2026
La sede di gara sarà la palestra Vertikale, in Piazza Priel 9, 39042 Bressanone (BZ).
La struttura dispone di due parcheggi adiacenti (entrambi a pagamento), di un bar interno con servizio ristoro e di una grande tribuna dedicata al pubblico.
Per quanto riguarda l’ospitalità, tra le soluzioni segnalate:
Hotel Jarolim (circa 1,2 km dalla palestra)
Jugendherberge Brixen (circa 750 metri dalla struttura)
Organizzazione e staff tecnico
La manifestazione è curata da:
Società organizzatrice: Vertikale
Direttore di Gara: Berthold Gamper
Presidente di Giuria: Alice Gianelli
Giudici aggiunti: Stefania Giovanella, Lorenzo Grandi
Elaboratore dati: Stefano Cingari
Capo tracciatore: Stefan Scarperi
Tracciatori aggiunti: Igor Simoni, Luca Camanni, Matteo Baschieri
L’ufficio eventi FASI è contattabile all’indirizzo: eventi@federclimb.it.
Iscrizioni e modalità di partecipazione
Le iscrizioni avvengono tramite Gestionale FASI (https://tesseramento.federclimb.it/).
Scadenza iscrizioni: ore 23:59 di domenica 1 marzo 2026
Quota: 25 euro per atleta
Pagamento addebitato alla società tramite gestionale FASI
Non sono accettati pagamenti in loco
Sono previste iscrizioni tardive entro le ore 20:00 di mercoledì 4 marzo 2026, con supplemento di 50 euro.
La conferma di partecipazione avverrà automaticamente; chi non parteciperà dovrà comunicarlo al Presidente di Giuria entro le ore 18:00 di venerdì 6 marzo.
È consentito l’utilizzo di magnesite in polvere.
Elenco atleti aventi diritto alla partecipazione: TBD.
Le società possono iscriversi anche tramite il gruppo WhatsApp dedicato agli eventi nazionali 2026.
Il programma gara
Sabato 7 marzo 2026 – Qualifiche
Categoria Femminile
07:45 Accoglienza e ritiro pacco gara
08:00–08:30 Apertura/chiusura isolamento
08:45 Technical Meeting
09:30–14:00 Qualifiche (gruppo unico)
Categoria Maschile
13:45 Accoglienza e ritiro pacco gara
14:00–14:30 Apertura/chiusura isolamento
14:45 Technical Meeting
16:00–20:30 Qualifiche (gruppo unico)
Domenica 8 marzo 2026 – Semifinali e Finali
07:30–08:30 Apertura/chiusura isolamento
09:30–12:10 Semifinali (F e M in contemporanea)
13:00 Apertura area riscaldamento/isolamento
14:00 Chiusura isolamento atlete
14:30 Chiusura isolamento atleti
14:45 Ricognizione atlete
14:55 Presentazione atlete
15:00–16:20 Finali femminili
17:20 Ricognizione atleti
17:30 Presentazione atleti
17:35–19:05 Finali maschili
19:15 Cerimonia di premiazione
L’orario è provvisorio e sarà confermato alla chiusura delle iscrizioni in base al numero di partecipanti.
Dove vedere il Campionato Italiano Boulder 2026
Le fasi di semifinali e finali saranno trasmesse in live streaming gratuito su Climbing TV di SportFace
La gara sarà disponibile anche in differita su Rai Sport.
Le immagini ufficiali della manifestazione saranno pubblicate sul canale Flickr FASI.
Giornalisti e fotografi possono accreditarsi scrivendo a comunicazione@federclimb.it.