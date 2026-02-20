Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026, il 7 e 8 marzo live su Climbing TV

A Bressanone sfida tricolore il 7 e 8 marzo: qualifiche sabato, semifinali e finali domenica in diretta streaming.

Il Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026 andrà in scena alla Vertikale di Bressanone (BZ) sabato 7 e domenica 8 marzo, con le fasi decisive trasmesse live su Climbing TV di SportFace.

L’evento, organizzato da Vertikale in collaborazione con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), assegnerà i titoli tricolori assoluti della specialità boulder in un weekend che si preannuncia di altissimo livello tecnico.

Il programma ufficiale completo della manifestazione è consultabile sul sito federale.

Dove si svolge il Campionato Italiano Boulder 2026

La sede di gara sarà la palestra Vertikale, in Piazza Priel 9, 39042 Bressanone (BZ).

La struttura dispone di due parcheggi adiacenti (entrambi a pagamento), di un bar interno con servizio ristoro e di una grande tribuna dedicata al pubblico.

Per quanto riguarda l’ospitalità, tra le soluzioni segnalate:

Hotel Jarolim (circa 1,2 km dalla palestra)

Jugendherberge Brixen (circa 750 metri dalla struttura)

Organizzazione e staff tecnico

La manifestazione è curata da:

Società organizzatrice: Vertikale

Direttore di Gara: Berthold Gamper

Presidente di Giuria: Alice Gianelli

Giudici aggiunti: Stefania Giovanella, Lorenzo Grandi

Elaboratore dati: Stefano Cingari

Capo tracciatore: Stefan Scarperi

Tracciatori aggiunti: Igor Simoni, Luca Camanni, Matteo Baschieri

L’ufficio eventi FASI è contattabile all’indirizzo: eventi@federclimb.it.

Iscrizioni e modalità di partecipazione

Le iscrizioni avvengono tramite Gestionale FASI (https://tesseramento.federclimb.it/).

Scadenza iscrizioni: ore 23:59 di domenica 1 marzo 2026

Quota: 25 euro per atleta

Pagamento addebitato alla società tramite gestionale FASI

Non sono accettati pagamenti in loco

Sono previste iscrizioni tardive entro le ore 20:00 di mercoledì 4 marzo 2026, con supplemento di 50 euro.

La conferma di partecipazione avverrà automaticamente; chi non parteciperà dovrà comunicarlo al Presidente di Giuria entro le ore 18:00 di venerdì 6 marzo.

È consentito l’utilizzo di magnesite in polvere.

Elenco atleti aventi diritto alla partecipazione: TBD.

Le società possono iscriversi anche tramite il gruppo WhatsApp dedicato agli eventi nazionali 2026.

Il programma gara

Sabato 7 marzo 2026 – Qualifiche

Categoria Femminile

07:45 Accoglienza e ritiro pacco gara

08:00–08:30 Apertura/chiusura isolamento

08:45 Technical Meeting

09:30–14:00 Qualifiche (gruppo unico)

Categoria Maschile

13:45 Accoglienza e ritiro pacco gara

14:00–14:30 Apertura/chiusura isolamento

14:45 Technical Meeting

16:00–20:30 Qualifiche (gruppo unico)

Domenica 8 marzo 2026 – Semifinali e Finali

07:30–08:30 Apertura/chiusura isolamento

09:30–12:10 Semifinali (F e M in contemporanea)

13:00 Apertura area riscaldamento/isolamento

14:00 Chiusura isolamento atlete

14:30 Chiusura isolamento atleti

14:45 Ricognizione atlete

14:55 Presentazione atlete

15:00–16:20 Finali femminili

17:20 Ricognizione atleti

17:30 Presentazione atleti

17:35–19:05 Finali maschili

19:15 Cerimonia di premiazione

L’orario è provvisorio e sarà confermato alla chiusura delle iscrizioni in base al numero di partecipanti.

Dove vedere il Campionato Italiano Boulder 2026

Le fasi di semifinali e finali saranno trasmesse in live streaming gratuito su Climbing TV di SportFace

La gara sarà disponibile anche in differita su Rai Sport.

Le immagini ufficiali della manifestazione saranno pubblicate sul canale Flickr FASI.

Giornalisti e fotografi possono accreditarsi scrivendo a comunicazione@federclimb.it.

