INSIDE. Intervista al Presidente FIDAL Stefano Mei

Cresce l’atletica italiana: visione, investimenti e grandi obiettivi nel segno della FIDAL

L’atletica italiana vive una fase di straordinaria vitalità. A sottolinearlo è il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, che ha tracciato un bilancio del momento attuale e delineato le prospettive future del movimento azzurro.

Investimenti e centralità degli atleti

“La crescita? Abbiamo puntato sugli atleti e investito risorse importanti”.

Una strategia chiara, che mette al centro il talento e le strutture di supporto, con l’obiettivo di consolidare i risultati internazionali e ampliare la base del movimento. I successi degli ultimi anni non sono frutto del caso, ma di una programmazione mirata che ha rafforzato sia l’élite sia il settore giovanile.

Un calendario ricco di appuntamenti chiave

Il 2026 si apre con un calendario fitto e strategico: “Anno importante, già da questo weekend ci sono gli Assoluti di cross, poi il 28 gli Assoluti indoor, gare che andranno sulla vostra piattaforma”.

A seguire, i grandi eventi internazionali: i Mondiali indoor in Polonia e gli Europei indoor di Birmingham, tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento agli appuntamenti globali.

Mondiali 2029 a Roma: una sfida da vincere

Tra i progetti più ambiziosi, la candidatura di Roma per i Mondiali 2029: “Sarebbe una grande opportunità dopo il successo degli Europei 2024. È una sfida che speriamo di vincere, che premierebbe il momento eccezionale che stiamo vivendo”

Dopo l’entusiasmo generato dalla rassegna continentale nella Capitale, l’obiettivo è consolidare il ruolo dell’Italia come punto di riferimento dell’atletica mondiale.

Giovani e reclutamento: il futuro è adesso

Uno dei temi centrali è la crescita del vivaio: “Abbiamo atleti formidabili, da ammirare. I risultati servono anche ad avere un bacino di reclutamento più alto”. Le medaglie e le finali internazionali diventano così uno strumento di ispirazione per le nuove generazioni, alimentando un circolo virtuoso tra vertice e base.

La nuova partnership con On

Novità anche sul fronte tecnico con la collaborazione con On: “Volevamo distinguerci per attirare l’attenzione del pubblico, sono molto contento di questa collaborazione”. Una scelta strategica per rafforzare l’identità del brand Italia anche attraverso un’immagine innovativa e riconoscibile.

Obiettivo Los Angeles

Guardando ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028 Summer Olympics, Mei è chiaro: “A Los Angeles sarò soddisfatto se avremo 20 finalisti. La salute della federazione si vede da quanti atleti si avvicinano al podio. Poi è chiaro che se mi dicessero che arrivano 5 ori come a Tokyo… faccio a meno dei finalisti”, scherza.

Un messaggio che evidenzia la visione di lungo periodo: più finalisti significa maggiore solidità strutturale, continuità e competitività internazionale.

In chiusura, l'invito a seguire e sostenere il movimento attraverso ATLETICA ITALIANA TV su Sportface, per vivere da vicino tutte le emozioni della stagione azzurra.

L’atletica italiana corre veloce, tra ambizione e concretezza e il traguardo, oggi più che mai, sembra solo l’inizio.