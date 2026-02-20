Aerials maschili, Wang oro a Livigno: Cina ancora protagonista

Xindi Wang conquista l’oro nello snow park del Mottolino con un ultimo salto da 132,60 punti. Argento allo svizzero Noe Roth, bronzo al cinese Tianma Li.

Cina ancora sul gradino più alto

Un altro titolo per la Cina negli Aerials del freestyle ski ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo lo sblocco arrivato a Livigno e il successo femminile di Xu Mengtao due giorni fa, il team asiatico centra il quarto oro complessivo con la gara maschile, rinviata di 24 ore a causa del maltempo che aveva colpito la località valtellinese.

Nello snow park del Mottolino la finalissima si trasforma in un duello tra Cina e Svizzera.

Il capolavoro di Wang nell’ultimo salto

Xindi Wang, terzo in qualificazione con 118,10 punti, accede direttamente alla finale. Nel primo salto dell’atto decisivo ottiene 120,36, mentre nel secondo scende a 101,50, ma resta comunque tra i migliori sei che accedono al round finale per le medaglie.

È proprio nell’ultimo tentativo che il cinese cambia il volto della gara: con un salto valutato 132,60 punti riesce a superare l’elvetico Noe Roth, che si ferma a 131,58. Roth, leader dopo la prima parte della finale, si deve così accontentare dell’argento.

Il bronzo va all’altro cinese Tianma Li, che con 123,93 completa il podio.

Le altre posizioni in finale

Ai piedi del podio chiude Jiaxu Sun, quarto con 123,42. Quinta piazza per lo svizzero Pirmin Werner (99,32), unico a tentare un Back Full-Triple Full-Full. Sesto posto per Guangpu Qi con 81,00.

La finale a sei ha così premiato ancora una volta la solidità del team cinese, capace di piazzare tre atleti nei primi sei.

Fuori Melville Ives dopo una caduta

Da segnalare l’eliminazione già nella qualificazione mattutina del neozelandese Finley Melville Ives, favorito tecnico della vigilia, protagonista di una bruttissima caduta che ne ha interrotto il percorso.

