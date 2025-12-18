Horner torna in Formula 1 con un nuovo ruolo: l’ex Red Bull diventa azionista

Christian Horner è pronto a tornare in Formula 1: l’ex team principal della Red Bull si prepara a ricoprire il ruolo di azionista.

Christian Horner non ha mai davvero lasciato la Formula 1. A pochi mesi dall’uscita di scena dalla Red Bull, il manager inglese ha continuato a muoversi dietro le quinte. L’ex team principal è in trattativa per diventare una figura di spicco dell’Alpine. L’operazione riguarda l’ingresso nel capitale del team francese. Christian Horner, infatti, intende diventare un nuovo azionista dell’Alpine.

Horner pronto a tornare in F1

Secondo il De Telegraaf, Horner non è rimasto fermo. Negli ultimi mesi avrebbe lavorato dietro le quinte, riunendo un gruppo di investitori e aprendo una trattativa con Alpine. La squadra francese, sotto la guida di Flavio Briatore, ha una struttura azionaria definita: Renault controlla il 76%, il restante 24% è nelle mani di Otro Capital.

Sarebbe proprio questa quota di minoranza l’obiettivo di Horner e dei suoi partner, anche perché non sarebbe un segreto che Otro Capital stia valutando la cessione delle proprie quote. Una mossa che aprirebbe la strada all’ingresso dell’ex Red Bull nella proprietà della squadra.

Il giornalista Erik Van Haren ha fatto chiarezza sulla posizione di Horner:

“Alla domanda, Horner non ha negato di essere in trattative con Renault/Alpine, ma non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni”.

L’Alpine arriva da una stagione complicata, segnata da risultati deludenti e continui cambiamenti a livello dirigenziale. Il progetto fatica a trovare continuità e il passaggio alle power unit Mercedes dal 2026 rappresenta una svolta tecnica importante, ma ancora tutta da definire.

In Alpine, l’esperienza di Horner viene vista come un possibile valore aggiunto. Il britannico ha guidato la Red Bull per oltre vent’anni, vincendo titoli mondiali e costruendo una delle organizzazioni più solide della griglia. All’interno di Alpine, inoltre, è tornata centrale la figura di Flavio Briatore, con cui Horner ha da tempo un rapporto diretto e consolidato.