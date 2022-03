Biathlon, risultati e classifiche staffetta singola mista Otepaeae 2022: Norvegia troppo forte, Italia quinta

by Enrico Ricciulli

Lukas Hofer - Foto Giovanni Auletta / Pentaphoto

I risultati e le classifiche complete della staffetta singola mista, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon andato in scena sulle piste estoni di Otepaeae. Trionfa la Norvegia. Laegreid e Roeseland effettuano appena una ricarica su quaranta colpi sparati dal poligono e mettono in riga tutte le altre pretendenti. Chiude al secondo posto la Svezia mentre la Germania si classifica in terza posizione. Una buonissima Italia chiude al quinto posto con Hofer e Vittozzi dopo una bellissima rimonta di quest’ultima nel giro finale. C’è però grande rammarico perchè l’azzurra durante il secondo giro ha ricevuto tre penalità dopo una sessione disastrosa nel tiro da terra. In quel momento la squadra azzurra ha perso tantissime posizione e la possibilità di un podio è sfumata. Di seguito i risultati e le classifiche complete.

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE COMPLETE

1. NORWAY (34:12.8)

2. SWEDEN (+12.4)

3. GERMANY (+17.9) 4. FRANCE (+1:05.5)

5. ITALY (+1:13.5)

6. CANADA (+1:14.9)

7. SLOVENIA (+1:16.9)

8. AUSTRIA (+1:29.4)

9. UNITED STATES (+1:46.7)