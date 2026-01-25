Perrot vince a Nove Mesto e si prende la Coppa: Giacomel 11°, Hofer splendido quinto

Il francese trionfa nella mass start maschile e strappa la leadership della Coppa del Mondo a Tommaso Giacomel, penalizzato dagli errori al tiro. Ottima prova di Lukas Hofer, quinto e qualificato per la mass start olimpica.
Eric Perrot chiude nel migliore dei modi la prima parte della stagione di Coppa del Mondo di biathlon, conquistando la mass start maschile di Nove Mesto na Moravě, ultima gara prima della pausa olimpica, e indossando la pettorina gialla di leader della classifica generale.
Il ventiduenne francese firma una prestazione impeccabile, senza errori al poligono, e taglia il traguardo con il tempo di 36’30″6, sfruttando al meglio la giornata complicata di Tommaso Giacomel, che perde la vetta della generale con 37 punti di ritardo.
Perrot perfetto, primo podio per Aspenes
Alle spalle del vincitore si piazza lo statunitense Campbell Wright, autore di una prova solida con un solo errore al tiro e un distacco finale di 9 secondi. Terzo gradino del podio per il norvegese Sverre Aspenes, che con una gara senza sbavature centra il primo podio in carriera, chiudendo a 16″2 da Perrot.
Giacomel in difficoltà al tiro
Per Tommaso Giacomel la gara si rivela invece più complessa del previsto. L’azzurro sbaglia un bersaglio nella prima serie, un altro nella seconda e addirittura tre colpi nella terza serie, compromettendo la possibilità di difendere la leadership di Coppa del Mondo. Solo nell’ultima serie arriva uno zero che gli consente di limitare i danni nel finale, chiudendo comunque con un undicesimo posto che pesa soprattutto in ottica classifica generale.
Hofer convincente: quinto e qualificazione olimpica
Sorride invece Lukas Hofer, protagonista di un eccellente weekend ceco. Il carabiniere altoatesino di San Lorenzo di Sebato disputa una mass start solida, soprattutto al tiro, e conclude in quinta posizione, un piazzamento che vale non solo prestigio ma anche la qualificazione alla mass start olimpica.
Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma dell’azzurro in vista degli appuntamenti a cinque cerchi.
Coppa del Mondo in pausa verso i Giochi
Con la tappa di Nove Mesto va in archivio l’ultima gara di Coppa del Mondo prima della pausa dedicata alla preparazione olimpica. La lotta per la generale resta apertissima, con Perrot nuovo leader e Giacomel chiamato a rilanciare le proprie ambizioni nella seconda parte della stagione.