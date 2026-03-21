Biathlon, inseguimento di Holmenkollen: Hanna Öberg fa il bis dopo la sprint, Vittozzi quinta

La svedese vince in volata su Julia Simon, Elvira Öberg terza. Jeanmonnot conquista la coppa dell’inseguimento e sorpassa Minkkinen nella classifica di specialità. Domenica la mass start

Hanna Öberg si conferma la donna da battere a Holmenkollen. Dopo il successo nella sprint di giovedì, la svedese trionfa anche nell’inseguimento, vincendo in volata al termine di una gara ricca di colpi di scena. Lisa Vittozzi disputa un’altra grande prova sugli sci ma i cinque giri di penalità compromettono la classifica: la sappadina chiude quinta.

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Öberg vince nonostante tre penalità

Partita davanti a tutte, Hanna Öberg incappa in tre giri di penalità con un parziale di 2-0-0-1 al tiro, ma nel finale trova lo spunto decisivo per prevalere in 30’14″0 sulla francese Julia Simon, autrice di una prova quasi perfetta con un solo errore che le ha permesso di risalire dalla quarta posizione della sprint. Terzo gradino del podio per la sorella minore Elvira Öberg con un errore e un ritardo di 23″2. Lou Jeanmonnot è quarta a 57″2 con lo stesso parziale di Elvira.

Vittozzi: grande sci, troppi errori al tiro

Lisa Vittozzi è ancora una volta straripante sugli sci, ma il poligono non perdona: cinque giri di penalità con il parziale di 2-2-1-0 la relegano al quinto posto a 1’09″7 dalla vetta. Le altre azzurre scivolano fuori dalla zona punti: Hannah Auchentaller è quarantatreesima con quattro errori, Rebecca Passler cinquantaduesima con sei.

Jeanmonnot si prende la coppa dell’inseguimento

Con 397 punti, Lou Jeanmonnot sorpassa la finlandese Minkkinen con 380 e conquista la coppa di specialità dell’inseguimento. Terza Hanna Öberg con 372, quarta Vittozzi con 331. Nella classifica generale Jeanmonnot guida con 1054 punti davanti a Minkkinen con 838, Elvira Öberg con 802 e Vittozzi con 795.

Domenica la mass start

Il sipario sulla tappa di Oslo calerà domenica 22 marzo con la mass start femminile, il via alle 13:45.