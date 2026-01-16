Biathlon, Hofer promosso all’argento mondiale 2011: consegnata la medaglia a Ruhpolding

A distanza di oltre dieci anni Lukas Hofer riceve ufficialmente la medaglia d’argento dei Mondiali di Khanty Mansiysk 2011, dopo la squalifica definitiva di Evgeny Ustyugov per doping.

La Federazione Internazionale del Biathlon (IBU) ha consegnato ufficialmente a Lukas Hofer la medaglia d’argento conquistata nella mass start maschile dei Campionati Mondiali di Khanty Mansiysk 2011. La cerimonia si è svolta a Ruhpolding, sede di una delle tappe più prestigiose del circuito internazionale.

La riassegnazione del podio è avvenuta in seguito alla squalifica definitiva di Evgeny Ustyugov, inizialmente vincitore della gara, per violazione delle norme antidoping.

Hofer promosso di una posizione, Svendsen oro

Con l’esclusione del biatleta russo, il carabiniere di San Lorenzo in Sebato è stato promosso di una posizione, passando al secondo posto della classifica finale. La medaglia d’oro è stata invece assegnata al norvegese Emil Svendsen, che aveva concluso la gara alle spalle di Ustyugov.

Un riconoscimento arrivato a distanza di molti anni, ma che restituisce valore a una prestazione di alto livello dell’atleta azzurro.

Le parole di Hofer: “Segnale importante contro il doping”

Lukas Hofer ha commentato la consegna della medaglia sottolineando il significato simbolico della decisione.

“Anche se è passato tanto tempo sono ugualmente contento di questo riconoscimento – ha dichiarato – è quantomeno il segnale che l’IBU prosegue la sua lotta contro il doping”.

Un messaggio che rafforza l’impegno delle istituzioni sportive nel tutelare la correttezza delle competizioni e gli atleti che rispettano le regole.

Un riconoscimento che chiude una lunga attesa

La consegna della medaglia d’argento rappresenta per Hofer la conclusione di una lunga attesa e il riconoscimento ufficiale di un risultato ottenuto sul campo, in una delle competizioni più importanti della sua carriera.