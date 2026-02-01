Fidanza trionfa alla Pionera Race: vittoria italiana in Spagna dopo tre anni

Arianna Fidanza torna al successo imponendosi nella seconda edizione della Pionera Race. Sprint vincente a Cocentaina davanti ad Asencio e Gissinger, con l’Italia ancora protagonista nella corsa spagnola.

Successo azzurro nella Pionera Race 2026

Parla italiano la Pionera Race 2026. A conquistare la seconda edizione della corsa spagnola è Arianna Fidanza, che torna a festeggiare una vittoria a distanza di tre anni dall’ultima volta e firma il quarto successo della carriera.

La trentunenne bergamasca della Laboral Kutxa – Fundación Euskadi si è imposta al termine di una gara di 76 chilometri, partita da Gandia e conclusa a Cocentaina, regolando allo sprint un gruppo ristretto di attaccanti.

Sprint vincente e lavoro di squadra

Fidanza ha fatto parte del drappello decisivo che ha animato la fase finale della corsa, insieme anche alla compagna di squadra Debora Silvestri, vincitrice della Pionera Race nel 2024. Nel finale, l’azzurra ha trovato lo spunto migliore per tagliare il traguardo a braccia alzate, confermando l’ottimo lavoro collettivo del team basco.

Alle sue spalle, secondo posto per la francese Laura Asencio del team Ma Petite Entreprise, mentre sul terzo gradino del podio è salita la giovane norvegese Oda Aune Gissinger (Hitec Products – Fluid Control), classe 2007.

Quarta vittoria in carriera, Italia ancora protagonista

Il successo alla Pionera Race consente a Fidanza di aggiornare il proprio palmarès, tornando a vincere dopo la Pro Costa de Almería 2023. La corsa spagnola conferma inoltre una tradizione tutta italiana: nelle prime due edizioni della gara, il successo è sempre andato a un’atleta azzurra, entrambe volte con i colori della Laboral Kutxa.

Per il team basco si tratta di un altro risultato di rilievo in questo avvio di stagione: salgono infatti a nove le vittorie complessive ottenute dalla squadra nelle prime settimane del 2026, dopo i buoni risultati raccolti anche nelle recenti competizioni in El Salvador.

Podio Pionera Race 2026

Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) Oda Aune Gissinger (Hitec Products – Fluid Control)

Un segnale importante per la stagione

Il ritorno al successo di Arianna Fidanza rappresenta un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti del calendario internazionale. La Pionera Race si conferma una vetrina interessante per il ciclismo femminile e un terreno fertile per le atlete italiane.