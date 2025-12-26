Biathlon, dieci azzurri a Oberhof: Wierer e Vittozzi scelgono il lavoro mirato

La Coppa del Mondo riparte in Germania dall’8 all’11 gennaio. Le due big azzurre saltano la tappa per un miniciclo personalizzato, ufficiali i convocati e il programma gare.
Coppa del Mondo di biathlon: l’Italia riparte da Oberhof
La Coppa del Mondo di biathlon torna protagonista dopo la pausa di fine anno con la tappa di Oberhof, in programma dall’8 all’11 gennaio. L’Italia si presenterà in Germania con dieci atleti, cinque uomini e cinque donne, ma senza due delle sue punte di diamante.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Wierer e Vittozzi, scelta condivisa con lo staff
Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non prenderanno parte alla trasferta tedesca. Dopo un avvio di stagione da protagoniste, le due campionesse hanno concordato con lo staff tecnico un miniciclo di allenamento personalizzato, finalizzato a preparare al meglio i prossimi impegni del calendario.
Wierer lavorerà a Passo Lavazè dal 6 al 10 gennaio insieme al tecnico Pietro Dutto. Nello stesso periodo, Vittozzi si allenerà a Ridanna con Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro.
I convocati per la tappa tedesca
Squadra femminile
-
Michela Carrara
-
Hannah Auchentaller
-
Samuela Comola
-
Rebecca Passler
-
Linda Zingerle
Squadra maschile
-
Tommaso Giacomel
-
Didier Bionaz
-
Lukas Hofer
-
Elia Zeni
-
Patrick Braunhofer
Il programma gare di Oberhof
Il calendario della tappa tedesca prevede sei competizioni distribuite su quattro giorni:
-
Giovedì 8 gennaio
-
Ore 14.10: Sprint femminile
-
-
Venerdì 9 gennaio
-
Ore 14.10: Sprint maschile
-
-
Sabato 10 gennaio
-
Ore 12.00: Pursuit maschile
-
Ore 14.25: Staffetta femminile
-
-
Domenica 11 gennaio
-
Ore 11.00: Staffetta maschile
-
Ore 14.30: Pursuit femminile
-
Una tappa di transizione verso il cuore della stagione
Oberhof rappresenta uno snodo importante nel calendario di Coppa del Mondo: l’assenza di Wierer e Vittozzi consentirà allo staff di valutare le alternative e allo stesso tempo di preservare le leader azzurre in vista dei prossimi appuntamenti chiave della stagione.