Biathlon, dieci azzurri a Oberhof: Wierer e Vittozzi scelgono il lavoro mirato

La Coppa del Mondo riparte in Germania dall’8 all’11 gennaio. Le due big azzurre saltano la tappa per un miniciclo personalizzato, ufficiali i convocati e il programma gare.

La Coppa del Mondo di biathlon torna protagonista dopo la pausa di fine anno con la tappa di Oberhof, in programma dall’8 all’11 gennaio. L’Italia si presenterà in Germania con dieci atleti, cinque uomini e cinque donne, ma senza due delle sue punte di diamante.

