Biathlon, Hofer torna sul podio: terzo nell’individuale, Giacomel in difficoltà ma resta leader

A Nove Mesto primo podio in carriera nell’individuale per Lukas Hofer. Vince Perrot davanti a Jacquelin, Giacomel paga l’ultimo poligono ma conserva il pettorale giallo

L’Italia del biathlon riesce comunque a sorridere oggi, nonostante la giornata no di Tommaso Giacomel, grazie a Lukas Hofer, che conquista un prestigioso terzo posto nell’individuale di Coppa del Mondo a Nove Mesto, centrando il primo podio in carriera nella specialità. La gara è stata vinta dal francese Eric Perrot, impeccabile al tiro, davanti al connazionale Émilien Jacquelin, mentre Giacomel, nonostante un finale complicato, difende la leadership della classifica generale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Giacomel parte forte, Perrot fa la differenza al tiro

La gara si apre con un avvio aggressivo di Tommaso Giacomel, brillante sugli sci e preciso al primo poligono, dove transita con 2”7 di vantaggio su Perrot, dando subito vita a un duello acceso. Ottimo anche l’inizio di Lukas Hofer, quarto a 8”5, preceduto solo dallo svedese Viktor Brandt, mentre Patrick Braunhofer è sesto a 12”6, anch’egli perfetto al tiro.

Il secondo poligono cambia però gli equilibri: Giacomel commette un errore e scivola a 37”6 da Perrot, rapidissimo nell’esecuzione e capace di guadagnare secondi preziosi anche su Jacquelin. L’Italia resta comunque protagonista con Hofer terzo a 21” e Braunhofer quarto a 30”, entrambi ancora senza errori.

Hofer perfetto, Giacomel spreca tutto all’ultimo poligono

Nel tratto centrale Giacomel reagisce con orgoglio, recuperando terreno sugli sci e riportandosi in scia in vista del terzo poligono, dove torna preciso e si colloca a 28” dal leader Perrot. Hofer resta costante, sempre in zona podio, mentre Braunhofer paga il primo errore e perde terreno.

Il finale è però decisivo: Perrot chiude con zero errori su quattro poligoni, sigillando la vittoria in 36’30”6. Jacquelin è secondo a 41”8, mentre Hofer, grazie a una prova immacolata al tiro, conquista il terzo posto a 54”1, tornando sul podio di Coppa del Mondo dopo quattro anni.

Giornata amara invece per Giacomel, che all’ultimo poligono incappa in tre errori, scivolando fino alla decima posizione a 2’33”, ma riuscendo comunque a difendere il pettorale giallo, ora con 23 punti di vantaggio in classifica generale.

Gli altri azzurri: punti per Braunhofer, Zeni lontano

Chiude in zona punti Patrick Braunhofer, trentunesimo dopo altri due errori nel finale, mentre Elia Zeni non riesce a trovare continuità al tiro e termina al 60° posto con cinque bersagli mancati.

Risultato che vale doppio per l’Italia

Il podio di Hofer assume un valore speciale: arriva nell’individuale, la gara più severa dal punto di vista mentale e tecnico, e consente alla Nazionale di mantenere alto il livello competitivo anche in una giornata difficile per il leader azzurro. Un segnale importante in vista delle prossime prove e della lunga stagione che conduce verso l’appuntamento olimpico.