Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Biathlon

Biathlon, Hofer torna sul podio: terzo nell’individuale, Giacomel in difficoltà ma resta leader

Franz Monaco
-
Lukas Hofer
Mandatory Credit: Photo by PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN/Shutterstock (15152117gj) Lukas Hofer of Italy competes in men's 10 km sprint during the IBU Biathlon World Championships on February 15, 2025 in Lenzerheide. 2025 Biathlon World Championships, Day 4, Men's 10 km Sprint, Lenzerheide, Switzerland - 15 Feb 2025

A Nove Mesto primo podio in carriera nell’individuale per Lukas Hofer. Vince Perrot davanti a Jacquelin, Giacomel paga l’ultimo poligono ma conserva il pettorale giallo

L’Italia del biathlon riesce comunque a sorridere oggi, nonostante la giornata no di Tommaso Giacomel, grazie a Lukas Hofer, che conquista un prestigioso terzo posto nell’individuale di Coppa del Mondo a Nove Mesto, centrando il primo podio in carriera nella specialità. La gara è stata vinta dal francese Eric Perrot, impeccabile al tiro, davanti al connazionale Émilien Jacquelin, mentre Giacomel, nonostante un finale complicato, difende la leadership della classifica generale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Giacomel parte forte, Perrot fa la differenza al tiro

La gara si apre con un avvio aggressivo di Tommaso Giacomel, brillante sugli sci e preciso al primo poligono, dove transita con 2”7 di vantaggio su Perrot, dando subito vita a un duello acceso. Ottimo anche l’inizio di Lukas Hofer, quarto a 8”5, preceduto solo dallo svedese Viktor Brandt, mentre Patrick Braunhofer è sesto a 12”6, anch’egli perfetto al tiro.

Tommaso Giacomel

BIATHLON – GIACOMEL Tommaso (ITA) beiim 10 km Sprint der Herren des BWM IBU Weltcup Biathlon Antholz am 24.01.2025, Italien, Südtirol Antholz-Anterselva Südtirol Arena Südtirol Italien *** BIATHLON GIACOMEL Tommaso ITA at the mens 10 km sprint of the BWM IBU World Cup Biathlon Antholz on 24 01 2025, Italy, South Tyrol Antholz Anterselva Südtirol Arena South Tyrol Italy

Il secondo poligono cambia però gli equilibri: Giacomel commette un errore e scivola a 37”6 da Perrot, rapidissimo nell’esecuzione e capace di guadagnare secondi preziosi anche su Jacquelin. L’Italia resta comunque protagonista con Hofer terzo a 21” e Braunhofer quarto a 30”, entrambi ancora senza errori.

Hofer perfetto, Giacomel spreca tutto all’ultimo poligono

Nel tratto centrale Giacomel reagisce con orgoglio, recuperando terreno sugli sci e riportandosi in scia in vista del terzo poligono, dove torna preciso e si colloca a 28” dal leader Perrot. Hofer resta costante, sempre in zona podio, mentre Braunhofer paga il primo errore e perde terreno.

Il finale è però decisivo: Perrot chiude con zero errori su quattro poligoni, sigillando la vittoria in 36’30”6. Jacquelin è secondo a 41”8, mentre Hofer, grazie a una prova immacolata al tiro, conquista il terzo posto a 54”1, tornando sul podio di Coppa del Mondo dopo quattro anni.

Giornata amara invece per Giacomel, che all’ultimo poligono incappa in tre errori, scivolando fino alla decima posizione a 2’33”, ma riuscendo comunque a difendere il pettorale giallo, ora con 23 punti di vantaggio in classifica generale.

Gli altri azzurri: punti per Braunhofer, Zeni lontano

Chiude in zona punti Patrick Braunhofer, trentunesimo dopo altri due errori nel finale, mentre Elia Zeni non riesce a trovare continuità al tiro e termina al 60° posto con cinque bersagli mancati.

Risultato che vale doppio per l’Italia

Il podio di Hofer assume un valore speciale: arriva nell’individuale, la gara più severa dal punto di vista mentale e tecnico, e consente alla Nazionale di mantenere alto il livello competitivo anche in una giornata difficile per il leader azzurro. Un segnale importante in vista delle prossime prove e della lunga stagione che conduce verso l’appuntamento olimpico.

Change privacy settings
×