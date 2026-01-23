Biathlon, Coppa del Mondo femminile: doppietta francese, Vittozzi nona

Non è stata una grande giornata per Lisa Vittozzi in Coppa del Mondo, ma è comunque riuscita a mantenere la top 10: i risultati

I Mondiali di biathlon per le donne vibrano in Cechia e, in particolare, nella magnifica cornice serale di Nove Mesto na Morave. La sesta tappa, in seconda giornata, ha riservato delle sorprese positive, altre negative, e soprattutto delle conferme decisive.

In particolare, c’è ancora un dominio francese nel biathlon, ance nella 12,5 km Short Individual. Se per quanto riguarda gli uomini a fare bene sono stati Perrot–Jacquelin, che hanno portato a casa una straordinaria doppietta, stavolta è successo lo stesso per le donne.

Infatti, Justine Braisaz-Bouchet (0+0+1+0) e Lou Jeanmonnot (0+0+0+1) hanno firmato un altro uno/due spaziale e con una distanza minima a separarle dopo quattro poligoni. C’è da dire che nazioni come Norvegia e Svezia stanno già orientando le loro scelte in vista dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, dove ci potrà essere un vero bilancio definitivo.

L’Italia non brilla: Vittozzi chiude nona dopo tanti errori

È stata una giornata piuttosto complicata, invece, per Lisa Vittozzi. Dopo un grande inizio che lasciava presagire un piazzamento di lusso, quasi francese, per l’italiana, sono arrivati errori pesanti al secondo e terzo poligono.

In tutto sono stati tre, infatti, gli errori di Vittozzi, che comunque è riuscita a chiudere nona a 1’40”9. A questo punto, le speranze azzurre sono legate a una giornata che poteva dare di più, o comunque storta solo in parte, e che il meglio possa arrivare in occasione delle Olimpiadi di casa.