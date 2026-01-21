Biathlon, nove azzurri convocati per Nove Mesto: Giacomel al via con il pettorale giallo

La tappa ceca chiude il trittico di gennaio ed è l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica. Programma ricco tra Short Individual, prove miste e mass start

A partire da giovedì, Nove Mesto (Repubblica Ceca) ospiterà la tappa conclusiva del trittico di gennaio di Coppa del Mondo di biathlon, ultimo appuntamento del massimo circuito prima della lunga pausa dedicata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Per l’importante trasferta ceca, il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato nove atleti, chiamati a difendere i colori azzurri in un fine settimana particolarmente significativo anche in ottica olimpica.

Programma intenso prima della pausa olimpica

Il calendario di Nove Mesto si aprirà tra giovedì e venerdì con le Short Individual, prima al maschile e poi al femminile. Sabato sarà la volta delle prove miste, mentre la tappa si chiuderà domenica con la seconda mass start stagionale, appuntamento sempre molto indicativo per valutare lo stato di forma degli atleti di vertice.

Giacomel guida l’Italia con il pettorale giallo

Grande attenzione sarà rivolta a Tommaso Giacomel, che si presenterà al via con il pettorale giallo di leader della classifica generale, confermandosi punto di riferimento della squadra italiana in questa fase della stagione.

Al suo fianco, nel settore maschile, scenderanno in pista anche:

Lukas Hofer

Elia Zeni

Patrick Braunhofer

Nel comparto femminile, l’Italia si affiderà all’esperienza e alla qualità di:

Dorothea Wierer

Lisa Vittozzi

Hannah Auchentaller

Michela Carrara

Rebecca Passler

Un gruppo equilibrato tra esperienza e giovani in crescita, chiamato a chiudere nel migliore dei modi la prima parte della stagione prima dello stop olimpico.