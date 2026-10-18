Biathlon, Vittozzi vince ancora a Monaco: trionfo nel Loop One, Hofer decimo

La campionessa olimpica azzurra torna sul gradino più alto del podio all’OlympiaPark dopo il successo del 2025. Seconda Julia Simon, terza Amandine Mengin. Nella gara maschile doppietta di Ponsiluoma.

Lisa Vittozzi torna a vincere all’OlympiaPark di Monaco di Baviera. Dopo il successo ottenuto nell’edizione 2025, la campionessa olimpica azzurra si è imposta anche nella seconda gara del Loop One Festival 2026, riscattando il quinto posto conquistato nella Super Sprint di sabato.

La sappadina ha chiuso la prova in 24’27”2, nonostante tre errori al tiro con la sequenza 0-1-1-1, riuscendo a precedere nel finale la francese Julia Simon, seconda a 16”7 con 0-0-1-2.

Vittozzi davanti a Simon e Mengin

Sul terzo gradino del podio è salita un’altra francese, Amandine Mengin, staccata di 22”9 dalla vincitrice con tre poligoni puliti e un solo errore complessivo nella sequenza 0-0-1-1.

Quarta posizione per la norvegese Marthe Johansen, seguita dalla finlandese Suvi Minkkinen. Entrambe hanno chiuso con un solo errore al tiro.

Non era invece riuscita a superare il taglio delle qualificazioni del mattino l’altra azzurra Martina Trabucchi.

Ponsiluoma firma la doppietta, Hofer decimo

Nella prova maschile Martin Ponsiluoma ha completato una speciale doppietta, vincendo anche la seconda Super Sprint del fine settimana tedesco.

Lo svedese, nonostante un errore in ciascuna delle prime due sessioni di tiro, ha chiuso in 21’34”, precedendo di 4 secondi il norvegese Vetle Christiansen. Terzo il francese Eric Perrot, staccato di 8”5.

Lukas Hofer aveva iniziato bene la gara, ma ha perso terreno dopo i due errori commessi nel secondo poligono. L’azzurro ha chiuso al decimo posto, con un ritardo di 55”4 dal vincitore.

In mattinata non erano riusciti a entrare tra i 15 qualificati alla finale Christoph Pircher, Didier Bionaz e Nicola Romanin.

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Vittozzi ancora regina a Monaco

Per Vittozzi arriva così un’altra vittoria sul tracciato bavarese, a un anno di distanza dal successo ottenuto nel 2025. Dopo il quinto posto del sabato, l’azzurra ha saputo cambiare passo nella seconda giornata e imporsi davanti a due delle principali rivali internazionali.