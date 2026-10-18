Superbike, Bulega domina anche Gara 2 a Jerez: tripletta e record di 32 vittorie nel 2026

Il campione del mondo chiude la stagione vincendo anche sotto la pioggia nel finale e completa il tris nel round spagnolo. Sul podio Lecuona e Sam Lowes, che precede Bautista all’ultima gara nella categoria.
Nicolò Bulega chiude nel modo migliore possibile il Mondiale Superbike 2026. Il campione del mondo vince anche Gara 2 a Jerez de la Frontera, completa la tripletta nel Round di Spagna e porta a 32 il numero dei successi stagionali, nuovo record assoluto.
Una vittoria arrivata al termine di una gara nella quale Bulega ha dovuto fare i conti anche con la pioggia nelle battute finali, senza però perdere il controllo della situazione.
Tripletta a Jerez per Bulega
Dopo essersi imposto nelle altre due gare del weekend, Bulega completa il tris conquistando anche Gara 2 e mette il sigillo definitivo su una stagione dominata.
Il successo di Jerez porta il suo bottino a 32 vittorie nel 2026, dato che rappresenta il nuovo primato assoluto in una singola stagione del Mondiale Superbike.
Lecuona secondo, Sam Lowes completa il podio
Alle spalle del campione del mondo chiude Iker Lecuona, secondo al traguardo. Terza posizione per Sam Lowes, protagonista nel finale del sorpasso che gli permette di precedere Alvaro Bautista e salire sul podio.
Per Bautista si tratta dell’ultima gara nella categoria, conclusa appena fuori dalle prime tre posizioni.
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Ora la MotoGP con VR46
Con il successo di Jerez si chiude anche il capitolo Superbike della carriera di Bulega.
Dopo il titolo mondiale e una stagione da record, per il pilota italiano è infatti tempo di guardare alla nuova sfida: nel 2027 lo attende il passaggio in MotoGP con il team VR46.
Il Mondiale Superbike 2026 si conclude così con un ultimo trionfo del suo dominatore, capace di salutare la categoria con una tripletta e con il record di successi stagionali.