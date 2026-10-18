Nuoto NCAA, Sara Curtis batte Curzan nei 100 stile: doppio successo anche in staffetta

A Charlottesville l’azzurra vince in 47”15 e contribuisce ai successi di Virginia nella 4×50 mista e nella 4×100 stile libero. In evidenza anche Procaccini, seconda nei 1000, Zucca nei 200 rana e Passafaro.

Sara Curtis si prende la scena nel confronto universitario tra Virginia e Florida, disputato sabato 17 ottobre a Charlottesville in vasca da 25 yards. La ventenne piemontese ha vinto i 100 stile libero in 47″15, battendo la statunitense Claire Curzan, seconda in 47″27, e ha contribuito a due successi di Virginia nelle staffette.

Curtis davanti a Curzan, poi due staffette vincenti

L’azzurra ha preceduto di 12 centesimi la compagna di squadra nei 100 stile, mentre nei 200 stile libero ha chiuso quinta in 1’45″44.

Decisivo anche il suo contributo nelle staffette. Nella 4×50 mista, vinta da Virginia in 1’33″54, Curtis ha nuotato la frazione a dorso in 23″25. Successo anche nella 4×100 stile libero in 3’11″37, con una frazione lanciata da 46″69.

Procaccini seconda nei 1000 stile con un balzo di 20 secondi

Tra le atlete di Florida si è messa in evidenza Valentina Procaccini, seconda nei 1000 stile libero in 9’29″36, a 3″87 da Katie Grimes, vincitrice in 9’25″49. Un tempo che migliora di 20″66 il 9’50″02 nuotato il 2 ottobre contro Kentucky.

Per lei anche il quinto posto nei 500 stile libero in 4’47″45 e il settimo nei 200 stile in 1’49″28, oltre alla prima frazione della 4×100 stile libero in 50″94.

Zucca d’argento nei 200 rana

Un altro podio azzurro è arrivato da Francesca Zucca, seconda nei 200 rana in 2’12″38, alle spalle di Emma Redman di Virginia, vincitrice in 2’09″80. Zucca ha chiuso anche quarta nei 100 rana in 1’00″76 e settima nei 50 stile libero in 25″81.

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Passafaro due volte nella top six

Tra gli uomini, Davide Passafaro, in forza a Virginia, è stato quinto nei 100 stile libero in 43″85 e sesto nei 200 stile in 1’36″27. L’azzurro ha nuotato anche la terza frazione lanciata della 4×100 stile libero con la seconda squadra di Virginia, in 43″44.

Virginia domina tra le donne, Florida vince al maschile

Nel punteggio complessivo, Virginia si è imposta nella gara femminile per 205-57, mentre tra gli uomini ha vinto Florida per 144-117.