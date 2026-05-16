Roma-Lazio, Sarri sarà regolarmente in panchina: cosa gli ha fatto cambiare idea

Si avvicina un altro weekend di Serie A da brividi: la scelta di Maurizio Sarri in vista del derby contro la Roma e dopo le polemiche

Maurizio Sarri cambia idea, ma non ritratta. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, il tecnico della Lazio aveva lanciato un ultimatum. Se la Lega Serie A avesse confermato il derby contro la Roma alla domenica delle 12:00, lui non si sarebbe seduto in panchina.

Una protesta forte contro una scelta di calendario giudicata irrispettosa verso una squadra reduce da un impegno infrasettimanale e soprattutto a un orario che non è mai andato a genio al toscano. Poi, però, la scelta è stata confermata e Sarri ha dovuto prenderne atto.

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Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono stati i calciatori biancocelesti a convincere il mister a presentarsi regolarmente: il derby è il derby, e la squadra ha bisogno di lui in area tecnica. Sarri ha ascoltato, ha ceduto, e sarà in panchina domenica all’Olimpico.

Verso il derby: la protesta di Sarri prima di Roma-Lazio

Resta però il segnale di protesta: oggi niente conferenza stampa per il tecnico, mentre Gian Piero Gasperini parlerà ai media alle 13:30. Sarri osserverà un silenzio stampa che potrebbe essere anche più lungo, non ci sono ancora informazioni a riguardo.

Sullo sfondo, la questione calendari: la scelta di giocare il derby in orario mattutino era necessaria, vista la concomitanza con gli Internazionali di Roma. Ma ha anche ricadute trasversali. Per molte società implicate, potrebbe avere conseguenze anche per la preparazione della gara.

Potrebbe anche essere l’ultimo derby di Sarri sulla panchina della Lazio. Da lunedì si aprirà il confronto con il presidente Lotito, mentre Napoli e Atalanta monitorano la situazione.