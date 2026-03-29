Verstappen pronto a lasciare la F1: l’annuncio dell’olandese

Max Verstappen pronto a lasciare la Formula 1 a fine anno. Incredibile ma vero, il Campione del Mondo olandese potrebbe dire addio al Circus a fine anno.

Red Bull, Verstappen via: ora non è solo una voce

Il Gran Premio del Giappone ha certificato l’insoddisfazione di Verstappen, aprendo ad uno scenario clamoroso per il finale di stagione.

Max Verstappen sta valutando concretamente il ritiro dalla Formula 1. L’ottavo posto ottenuto a Suzuka, maturato dopo una complessa gare alle spalle dell’Alpine di Pierre Gasly, ha fatto da cartina al tornasole al malessere profondo del quattro volte campione del mondo, legato alle criticità emerse con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico del 2026.

Le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, alimentate dai timori del padre Jos e confermate dalla stampa olandese vicina all’entourage del pilota, hanno trovato riscontro nelle recenti dichiarazioni dello stesso Verstappen.

L’olandese a fine gara ha chiarito come le prossime settimane saranno determinanti per delineare il proprio futuro agonistico, lanciando un messaggio inequivocabile ai vertici del Circus. Oggi la sua permanenza è strettamente subordinata al regolamento e al ritorno del divertimento al volante.

Il fulcro dell’insoddisfazione risiede nelle nuove monoposto. Verstappen ha sottolineato come la necessità di adattarsi a uno stile di guida, considerato innaturale, non va bene per la F1.

“Il mio obiettivo in Formula 1 è sempre stato quello di provare piacere al volante. Attualmente, mettermi in macchina, non è più un’esperienza gratificante, e continuare ad adattarmi non è quello che desidero per me”.

Il concetto dell’estrema gestione dell’energia oggi sta minando la sua essenza. Max ha accettato la fisiologica impossibilità di dominare in eterno, ma ha precisato che l’approccio richiesto in pista è diametralmente opposto a ciò che considera essere un pilota. Uno sforzo che, unito a un calendario estenuante, lo spinge a interrogarsi sull’opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia e gli affetti, al di fuori dell’ecosistema della Formula 1.

Verstappen, futuro in Gt3

Rispedendo al mittente le accuse di chi lega i suoi malumori esclusivamente all’attuale mancanza di competitività della sua vettura, Verstappen ha rivelato di guardare già ad altri campionati.

Tra questi spicca il forte interesse per le competizioni GT3, un ambiente dove sta già investendo attivamente non solo nell’abitacolo, ma anche a livello dirigenziale.

L’eventuale addio anticipato, nonostante il contratto con Red Bull in essere fino al 2028, rappresenta un campanello d’allarme critico per la FIA (oggi sommersa dalle critiche per l‘incidente tra Bearman e Colapinto, mentre l’argentino ricaricava la macchina in pista), e per gli appassionati che in queste prime gara si sono sicuramente divertiti, ma hanno assistito a tanti sorpassi “artefatti”.

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