Mondiali, USA eliminati: il Belgio passa 4-1, Balogun ectoplasma

Gli Stati Uniti salutano amaramente i Mondiali 2026 sotto i colpi di un Belgio superiore. La nazionale padroni di casa cede 4-1 agli ottavi di finale, non serve a nulla la “grazia” di Folarin Balogun che fallisce l’appuntamento decisivo dopo le polemiche con Infantino.

Primo tempo dominato: si sblocca De Ketelaere

Troppo Belgio anche per Balogun. Il match di Seattle inizia con i riflettori interamente puntati su Folarin Balogun. L’attaccante scende in campo dal 1° minuto tra le polemiche, graziato da un intervento politico senza precedenti. L’ingerenza di Donald Trump sulla FIFA e Gianni Infantino, infatti, hanno portato ad un cancellazione della squalifica alquanto discutibile. Sul prato verde, però, la punta non incide affatto.

Il Belgio passa in vantaggio subito al minuto 9 con De Ketelaere, rapido a insaccare su assist di Raskin. Gli Stati Uniti provano a riorganizzarsi e al minuto 30 trovano il pareggio. Balogun si guadagna una punizione dal limite. Tillman calcia forte e, grazie a una deviazione della barriera, firma l’1-1. La gioia del pubblico dura solamente 2 minuti. Al minuto 32 Trossard confeziona un cross morbido per De Ketelaere, che svetta di testa e sigla il 2-1. Gli americani accusano il colpo. Al minuto 45 Balogun ha il pallone per il pareggio, ma da pochi passi, pressato da Ngoy, calcia altissimo pressato da Ngoy.

USA-Belgio: il secondo tempo, tracollo definitivo

In avvio di ripresa gli Stati Uniti prendono il comando del gioco. La pressione offensiva sale, ma la difesa del Belgio non corre veri pericoli. La gara si decide al minuto 57 a causa di una disattenzione gravissima della retroguardia di casa. Il portiere Friese sbaglia un’uscita in modo disastroso e regala palla a Vanaken, che ringrazia e segna la rete del 3-1.

Il gol avversario azzera le speranze degli americani, che perdono anche Pulisic per infortunio e smarriscono la compattezza. In questo frangente, Balogun sparisce completamente dalle trame offensive. L’attaccante tocca raramente il pallone e non trova il guizzo decisivo. Solo al minuto 82 si rende pericoloso con una conclusione molto potente, ma Courtois blocca il tiro centrale. Nel finale c’è gloria anche per Romelu Lukaku, che dopo aver strascinato il Belgio contro il Senegal, trova la rete anche oggi. La sfida finisce 4-1 a favore del Belgio. L’ingerenza presidenziale non salva la nazionale dalla dolorosa eliminazione.

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