Champions League 2026/27, calendario completo: Napoli-Arsenal al debutto, Inter subito a Madrid

L’Uefa ha ufficializzato date e orari delle otto giornate della fase campionato. Gli azzurri iniziano il 9 settembre al Maradona contro l’Arsenal, l’Inter fa visita al Real Madrid. Roma in trasferta con il Fenerbahce, prima storica per il Como contro il Lipsia.

L’Uefa ha ufficializzato il calendario della fase campionato della Champions League 2026/27. Subito un appuntamento di grande prestigio per il Napoli, che debutterà mercoledì 9 settembre alle 21 al Maradona contro l’Arsenal.

L’Inter inizierà invece il proprio cammino l’8 settembre al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il 10 settembre sarà la volta della Roma, impegnata sul campo del Fenerbahce, e del Como, che vivrà la prima storica partita nella massima competizione europea ospitando il Lipsia.

Il calendario del Napoli in Champions League

Gli azzurri avranno quattro gare al Maradona e altrettante in trasferta. Dopo l’esordio casalingo con l’Arsenal arriverà il viaggio in Spagna contro il Villarreal.

9 settembre, ore 21: Napoli-Arsenal

13 ottobre, ore 21: Villarreal-Napoli

20 ottobre, ore 21: Napoli-Bodo/Glimt

4 novembre, ore 21: Porto-Napoli

24 novembre, ore 21: Manchester City-Napoli

8 dicembre, ore 21: Napoli-Bruges

20 gennaio, ore 18.45: Sabah-Napoli

27 gennaio, ore 21: Napoli-Viking

Inter, subito Real Madrid al Bernabeu

Partenza di altissimo livello per l’Inter, attesa l’8 settembre dal Real Madrid. Tra gli altri appuntamenti spiccano le sfide contro Borussia Dortmund e Liverpool.

8 settembre, ore 21: Real Madrid-Inter

13 ottobre, ore 21: Inter-Bruges

21 ottobre, ore 21: Inter-Shakhtar Donetsk

3 novembre, ore 21: Feyenoord-Inter

25 novembre, ore 21: Inter-Stoccarda

9 dicembre, ore 21: Borussia Dortmund-Inter

19 gennaio, ore 21: Inter-Liverpool

27 gennaio, ore 21: Slovan Bratislava-Inter

Roma, Real Madrid e Manchester United tra le avversarie

La Roma comincerà il 10 settembre in Turchia contro il Fenerbahce. Nel suo percorso figurano anche gli appuntamenti contro Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain.

10 settembre, ore 18.45: Fenerbahce-Roma

14 ottobre, ore 21: Roma-Real Madrid

20 ottobre, ore 21: Roma-Slovan Bratislava

3 novembre, ore 21: Manchester United-Roma

25 novembre, ore 21: Paris Saint-Germain-Roma

8 dicembre, ore 21: Roma-Sporting Lisbona

19 gennaio, ore 21: Aek Atene-Roma

27 gennaio, ore 21: Roma-Lille

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Como, debutto storico contro il Lipsia

Il Como farà il suo esordio assoluto in Champions League il 10 settembre, quando ospiterà il Lipsia. Nel calendario della formazione lombarda figurano anche Manchester United, Paris Saint-Germain e Barcellona.

10 settembre, ore 21: Como-Lipsia

14 ottobre, ore 18.45: Feyenoord-Como

21 ottobre, ore 18.45: Como-Manchester United

4 novembre, ore 21: Lens-Como

24 novembre, ore 21: Como-Aek Atene

9 dicembre, ore 18.45: Betis Siviglia-Como

20 gennaio, ore 21: Como-Paris Saint-Germain

27 gennaio, ore 21: Barcellona-Como

Champions League 2026/27, il programma completo della prima giornata

Martedì 8 settembre

18.45 Aek Atene-Lask

18.45 Bruges-Aston Villa

21.00 Borussia Dortmund-Villarreal

21.00 Porto-Manchester City

21.00 Lille-Betis Siviglia

21.00 Real Madrid-Inter

Mercoledì 9 settembre

18.45 Barcellona-Feyenoord

18.45 Stoccarda-Viking

21.00 Liverpool-Atletico Madrid

21.00 Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava

21.00 Sporting Lisbona-Galatasaray

21.00 Napoli-Arsenal

Giovedì 10 settembre

18.45 Fenerbahce-Roma

18.45 PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk

21.00 Como-Lipsia

21.00 Bayern Monaco-Bodo/Glimt

21.00 Manchester United-Sabah

21.00 Slavia Praga-Lens

Seconda giornata: 13-14 ottobre

13 ottobre

18.45 Lens-Sporting Lisbona

18.45 Sabah-Slavia Praga

21.00 Arsenal-Lille

21.00 Atletico Madrid-Manchester United

21.00 Inter-Bruges

21.00 Galatasaray-Barcellona

21.00 Lipsia-PSV Eindhoven

21.00 Viking-Bayern Monaco

21.00 Villarreal-Napoli

14 ottobre

18.45 Feyenoord-Como

18.45 Lask-Liverpool

21.00 Roma-Real Madrid

21.00 Aston Villa-Fenerbahce

21.00 Shakhtar Donetsk-Aek Atene

21.00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund

21.00 Manchester City-Paris Saint-Germain

21.00 Betis Siviglia-Porto

21.00 Slovan Bratislava-Stoccarda

Terza giornata: 20-21 ottobre

20 ottobre

18.45 Fenerbahce-Slavia Praga

18.45 Sabah-Borussia Dortmund

21.00 Roma-Slovan Bratislava

21.00 Porto-PSV Eindhoven

21.00 Liverpool-Villarreal

21.00 Manchester City-Aek Atene

21.00 Paris Saint-Germain-Barcellona

21.00 Napoli-Bodo/Glimt

21.00 Stoccarda-Atletico Madrid

21 ottobre

18.45 Como-Manchester United

18.45 Lille-Galatasaray

21.00 Aston Villa-Viking

21.00 Bruges-Lens

21.00 Bayern Monaco-Arsenal

21.00 Inter-Shakhtar Donetsk

21.00 Real Madrid-Lipsia

21.00 Betis Siviglia-Feyenoord

21.00 Sporting Lisbona-Lask

Quarta giornata: 3-4 novembre

3 novembre

18.45 Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona

18.45 Galatasaray-Stoccarda

21.00 Atletico Madrid-Bayern Monaco

21.00 Barcellona-Aston Villa

21.00 Feyenoord-Inter

21.00 Bodo/Glimt-Lille

21.00 Lask-Slovan Bratislava

21.00 Manchester United-Roma

21.00 Villarreal-Paris Saint-Germain

4 novembre

18.45 Aek Atene-Real Madrid

18.45 Fenerbahce-Liverpool

21.00 Borussia Dortmund-Betis Siviglia

21.00 Porto-Napoli

21.00 PSV Eindhoven-Bruges

21.00 Lipsia-Manchester City

21.00 Lens-Como

21.00 Slavia Praga-Arsenal

21.00 Viking-Sabah

Quinta giornata: 24-25 novembre

24 novembre

18.45 Bodo/Glimt-Lask

18.45 Galatasaray-Aston Villa

21.00 Arsenal-Borussia Dortmund

21.00 Como-Aek Atene

21.00 Feyenoord-Porto

21.00 Manchester City-Napoli

21.00 Lipsia-Lens

21.00 Real Madrid-PSV Eindhoven

21.00 Slovan Bratislava-Betis Siviglia

25 novembre

18.45 Sabah-Barcellona

18.45 Slavia Praga-Villarreal

21.00 Atletico Madrid-Viking

21.00 Bruges-Liverpool

21.00 Inter-Stoccarda

21.00 Shakhtar Donetsk-Fenerbahce

21.00 Lille-Bayern Monaco

21.00 Paris Saint-Germain-Roma

21.00 Sporting Lisbona-Manchester United

Sesta giornata: 8-9 dicembre

8 dicembre

18.45 Viking-Feyenoord

18.45 Villarreal-Sabah

21.00 Aek Atene-Galatasaray

21.00 Roma-Sporting Lisbona

21.00 Aston Villa-Paris Saint-Germain

21.00 Barcellona-Manchester City

21.00 Bayern Monaco-Slavia Praga

21.00 Manchester United-Lipsia

21.00 Napoli-Bruges

9 dicembre

18.45 Betis Siviglia-Como

18.45 Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk

21.00 Arsenal-Real Madrid

21.00 Borussia Dortmund-Inter

21.00 Lask-Fenerbahce

21.00 Liverpool-Porto

21.00 PSV Eindhoven-Atletico Madrid

21.00 Lens-Bodo/Glimt

21.00 Stoccarda-Lille

Settima giornata: 19-20 gennaio 2027

19 gennaio

18.45 Bodo/Glimt-Atletico Madrid

18.45 Galatasaray-Feyenoord

21.00 Aek Atene-Roma

21.00 Aston Villa-Borussia Dortmund

21.00 Inter-Liverpool

21.00 Porto-Slavia Praga

21.00 Lille-Slovan Bratislava

21.00 Real Madrid-Lask

21.00 Stoccarda-Bruges

20 gennaio

18.45 Fenerbahce-Villarreal

18.45 Sabah-Napoli

21.00 Como-Paris Saint-Germain

21.00 Manchester United-Bayern Monaco

21.00 Lipsia-Shakhtar Donetsk

21.00 Lens-Manchester City

21.00 Betis Siviglia-Arsenal

21.00 Sporting Lisbona-Barcellona

21.00 Viking-PSV Eindhoven

Ottava giornata: tutte in campo il 27 gennaio

27 gennaio, ore 21

Arsenal-Sabah

Roma-Lille

Atletico Madrid-Fenerbahce

Borussia Dortmund-Aek Atene

Bruges-Bodo/Glimt

Bayern Monaco-Betis Siviglia

Barcellona-Como

Shakhtar Donetsk-Real Madrid

Feyenoord-Lipsia

Lask-Porto

Liverpool-Lens

Manchester City-Sporting Lisbona

Paris Saint-Germain-Galatasaray

PSV Eindhoven-Stoccarda

Slavia Praga-Aston Villa

Napoli-Viking

Villarreal-Manchester United

Slovan Bratislava-Inter