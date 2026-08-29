Champions League 2026/27, calendario completo: Napoli-Arsenal al debutto, Inter subito a Madrid

L’Uefa ha ufficializzato date e orari delle otto giornate della fase campionato. Gli azzurri iniziano il 9 settembre al Maradona contro l’Arsenal, l’Inter fa visita al Real Madrid. Roma in trasferta con il Fenerbahce, prima storica per il Como contro il Lipsia.
L’Uefa ha ufficializzato il calendario della fase campionato della Champions League 2026/27. Subito un appuntamento di grande prestigio per il Napoli, che debutterà mercoledì 9 settembre alle 21 al Maradona contro l’Arsenal.
L’Inter inizierà invece il proprio cammino l’8 settembre al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il 10 settembre sarà la volta della Roma, impegnata sul campo del Fenerbahce, e del Como, che vivrà la prima storica partita nella massima competizione europea ospitando il Lipsia.
Il calendario del Napoli in Champions League
Gli azzurri avranno quattro gare al Maradona e altrettante in trasferta. Dopo l’esordio casalingo con l’Arsenal arriverà il viaggio in Spagna contro il Villarreal.
9 settembre, ore 21: Napoli-Arsenal
13 ottobre, ore 21: Villarreal-Napoli
20 ottobre, ore 21: Napoli-Bodo/Glimt
4 novembre, ore 21: Porto-Napoli
24 novembre, ore 21: Manchester City-Napoli
8 dicembre, ore 21: Napoli-Bruges
20 gennaio, ore 18.45: Sabah-Napoli
27 gennaio, ore 21: Napoli-Viking
Inter, subito Real Madrid al Bernabeu
Partenza di altissimo livello per l’Inter, attesa l’8 settembre dal Real Madrid. Tra gli altri appuntamenti spiccano le sfide contro Borussia Dortmund e Liverpool.
8 settembre, ore 21: Real Madrid-Inter
13 ottobre, ore 21: Inter-Bruges
21 ottobre, ore 21: Inter-Shakhtar Donetsk
3 novembre, ore 21: Feyenoord-Inter
25 novembre, ore 21: Inter-Stoccarda
9 dicembre, ore 21: Borussia Dortmund-Inter
19 gennaio, ore 21: Inter-Liverpool
27 gennaio, ore 21: Slovan Bratislava-Inter
Roma, Real Madrid e Manchester United tra le avversarie
La Roma comincerà il 10 settembre in Turchia contro il Fenerbahce. Nel suo percorso figurano anche gli appuntamenti contro Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain.
10 settembre, ore 18.45: Fenerbahce-Roma
14 ottobre, ore 21: Roma-Real Madrid
20 ottobre, ore 21: Roma-Slovan Bratislava
3 novembre, ore 21: Manchester United-Roma
25 novembre, ore 21: Paris Saint-Germain-Roma
8 dicembre, ore 21: Roma-Sporting Lisbona
19 gennaio, ore 21: Aek Atene-Roma
27 gennaio, ore 21: Roma-Lille
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Como, debutto storico contro il Lipsia
Il Como farà il suo esordio assoluto in Champions League il 10 settembre, quando ospiterà il Lipsia. Nel calendario della formazione lombarda figurano anche Manchester United, Paris Saint-Germain e Barcellona.
10 settembre, ore 21: Como-Lipsia
14 ottobre, ore 18.45: Feyenoord-Como
21 ottobre, ore 18.45: Como-Manchester United
4 novembre, ore 21: Lens-Como
24 novembre, ore 21: Como-Aek Atene
9 dicembre, ore 18.45: Betis Siviglia-Como
20 gennaio, ore 21: Como-Paris Saint-Germain
27 gennaio, ore 21: Barcellona-Como
Champions League 2026/27, il programma completo della prima giornata
Martedì 8 settembre
18.45 Aek Atene-Lask
18.45 Bruges-Aston Villa
21.00 Borussia Dortmund-Villarreal
21.00 Porto-Manchester City
21.00 Lille-Betis Siviglia
21.00 Real Madrid-Inter
Mercoledì 9 settembre
18.45 Barcellona-Feyenoord
18.45 Stoccarda-Viking
21.00 Liverpool-Atletico Madrid
21.00 Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava
21.00 Sporting Lisbona-Galatasaray
21.00 Napoli-Arsenal
Giovedì 10 settembre
18.45 Fenerbahce-Roma
18.45 PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk
21.00 Como-Lipsia
21.00 Bayern Monaco-Bodo/Glimt
21.00 Manchester United-Sabah
21.00 Slavia Praga-Lens
Seconda giornata: 13-14 ottobre
13 ottobre
18.45 Lens-Sporting Lisbona
18.45 Sabah-Slavia Praga
21.00 Arsenal-Lille
21.00 Atletico Madrid-Manchester United
21.00 Inter-Bruges
21.00 Galatasaray-Barcellona
21.00 Lipsia-PSV Eindhoven
21.00 Viking-Bayern Monaco
21.00 Villarreal-Napoli
14 ottobre
18.45 Feyenoord-Como
18.45 Lask-Liverpool
21.00 Roma-Real Madrid
21.00 Aston Villa-Fenerbahce
21.00 Shakhtar Donetsk-Aek Atene
21.00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
21.00 Manchester City-Paris Saint-Germain
21.00 Betis Siviglia-Porto
21.00 Slovan Bratislava-Stoccarda
Terza giornata: 20-21 ottobre
20 ottobre
18.45 Fenerbahce-Slavia Praga
18.45 Sabah-Borussia Dortmund
21.00 Roma-Slovan Bratislava
21.00 Porto-PSV Eindhoven
21.00 Liverpool-Villarreal
21.00 Manchester City-Aek Atene
21.00 Paris Saint-Germain-Barcellona
21.00 Napoli-Bodo/Glimt
21.00 Stoccarda-Atletico Madrid
21 ottobre
18.45 Como-Manchester United
18.45 Lille-Galatasaray
21.00 Aston Villa-Viking
21.00 Bruges-Lens
21.00 Bayern Monaco-Arsenal
21.00 Inter-Shakhtar Donetsk
21.00 Real Madrid-Lipsia
21.00 Betis Siviglia-Feyenoord
21.00 Sporting Lisbona-Lask
Quarta giornata: 3-4 novembre
3 novembre
18.45 Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona
18.45 Galatasaray-Stoccarda
21.00 Atletico Madrid-Bayern Monaco
21.00 Barcellona-Aston Villa
21.00 Feyenoord-Inter
21.00 Bodo/Glimt-Lille
21.00 Lask-Slovan Bratislava
21.00 Manchester United-Roma
21.00 Villarreal-Paris Saint-Germain
4 novembre
18.45 Aek Atene-Real Madrid
18.45 Fenerbahce-Liverpool
21.00 Borussia Dortmund-Betis Siviglia
21.00 Porto-Napoli
21.00 PSV Eindhoven-Bruges
21.00 Lipsia-Manchester City
21.00 Lens-Como
21.00 Slavia Praga-Arsenal
21.00 Viking-Sabah
Quinta giornata: 24-25 novembre
24 novembre
18.45 Bodo/Glimt-Lask
18.45 Galatasaray-Aston Villa
21.00 Arsenal-Borussia Dortmund
21.00 Como-Aek Atene
21.00 Feyenoord-Porto
21.00 Manchester City-Napoli
21.00 Lipsia-Lens
21.00 Real Madrid-PSV Eindhoven
21.00 Slovan Bratislava-Betis Siviglia
25 novembre
18.45 Sabah-Barcellona
18.45 Slavia Praga-Villarreal
21.00 Atletico Madrid-Viking
21.00 Bruges-Liverpool
21.00 Inter-Stoccarda
21.00 Shakhtar Donetsk-Fenerbahce
21.00 Lille-Bayern Monaco
21.00 Paris Saint-Germain-Roma
21.00 Sporting Lisbona-Manchester United
Sesta giornata: 8-9 dicembre
8 dicembre
18.45 Viking-Feyenoord
18.45 Villarreal-Sabah
21.00 Aek Atene-Galatasaray
21.00 Roma-Sporting Lisbona
21.00 Aston Villa-Paris Saint-Germain
21.00 Barcellona-Manchester City
21.00 Bayern Monaco-Slavia Praga
21.00 Manchester United-Lipsia
21.00 Napoli-Bruges
9 dicembre
18.45 Betis Siviglia-Como
18.45 Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk
21.00 Arsenal-Real Madrid
21.00 Borussia Dortmund-Inter
21.00 Lask-Fenerbahce
21.00 Liverpool-Porto
21.00 PSV Eindhoven-Atletico Madrid
21.00 Lens-Bodo/Glimt
21.00 Stoccarda-Lille
Settima giornata: 19-20 gennaio 2027
19 gennaio
18.45 Bodo/Glimt-Atletico Madrid
18.45 Galatasaray-Feyenoord
21.00 Aek Atene-Roma
21.00 Aston Villa-Borussia Dortmund
21.00 Inter-Liverpool
21.00 Porto-Slavia Praga
21.00 Lille-Slovan Bratislava
21.00 Real Madrid-Lask
21.00 Stoccarda-Bruges
20 gennaio
18.45 Fenerbahce-Villarreal
18.45 Sabah-Napoli
21.00 Como-Paris Saint-Germain
21.00 Manchester United-Bayern Monaco
21.00 Lipsia-Shakhtar Donetsk
21.00 Lens-Manchester City
21.00 Betis Siviglia-Arsenal
21.00 Sporting Lisbona-Barcellona
21.00 Viking-PSV Eindhoven
Ottava giornata: tutte in campo il 27 gennaio
27 gennaio, ore 21
Arsenal-Sabah
Roma-Lille
Atletico Madrid-Fenerbahce
Borussia Dortmund-Aek Atene
Bruges-Bodo/Glimt
Bayern Monaco-Betis Siviglia
Barcellona-Como
Shakhtar Donetsk-Real Madrid
Feyenoord-Lipsia
Lask-Porto
Liverpool-Lens
Manchester City-Sporting Lisbona
Paris Saint-Germain-Galatasaray
PSV Eindhoven-Stoccarda
Slavia Praga-Aston Villa
Napoli-Viking
Villarreal-Manchester United
Slovan Bratislava-Inter