Mondiali canoa 2026, Di Liberto campione del mondo nel K1 200: oro azzurro a Poznan

Il 29enne torna sul tetto del mondo cinque anni dopo Copenaghen e migliora l’argento conquistato nel 2025: successo netto in 34”15. Della Giustina sesta nel C1 500, Embriaco sesta nel KL3 200.
Andrea Domenico Di Liberto è campione del mondo nel K1 200 metri maschile. Grande impresa dell’azzurro ai Mondiali 2026 di canoa velocità e paracanoa di Poznan, dove conquista l’oro nella specialità non olimpica con una prova dominata dall’inizio alla fine.
Di Liberto ferma il cronometro sul 34”15 e torna sul tetto del mondo a cinque anni dal successo ottenuto a Copenaghen. Un risultato che certifica ulteriormente il ritorno ai vertici del 29enne dopo la medaglia d’argento mondiale conquistata nel 2025 a Milano.
Di Liberto domina il K1 200 e torna campione del mondo
L’azzurro imposta subito una gara d’attacco e sulla breve distanza riesce a costruire un margine particolarmente significativo sugli avversari.
Alle sue spalle il serbo Marko Dragosavljevic conquista l’argento in 34”72, con un ritardo di 57 centesimi. Bronzo allo spagnolo Carlos Arevalo in 34”98, staccato di 83 centesimi dal nuovo campione del mondo.
Per Di Liberto arriva così il secondo titolo iridato della carriera nel K1 200, cinque anni dopo il primo successo mondiale.
Della Giustina sesta nella Finale A del C1 500
Nella Finale A del C1 500 metri femminile, Olympia Della Giustina conclude in sesta posizione con il tempo di 2’07”16, a 6”38 dalla vincitrice.
Il titolo mondiale va alla canadese Sophia Jensen, prima in 2’00”78. Argento all’ungherese Anna Kiss, staccata di 2”02, e bronzo alla bielorussa Alena Nazdrova, a 4”02.
Queiroz oro nel C1 500, Jagsch campionessa nel K1 500
Nel C1 500 metri maschile il brasiliano Isaquias Guimaraes Queiroz conquista il titolo mondiale in 1’46”08, precedendo il ceco Martin Fuksa e il cinese Bowen Ji.
Nel K1 500 femminile successo invece per la tedesca Pauline Jagsch, campionessa del mondo in 1’47”55. Seconda la neozelandese Aimee Fisher a 47 centesimi, terza l’australiana Natalia Drobot a 1”03.
Il titolo del K1 1000 metri maschile va al portoghese Fernando Pimienta, che chiude in 3’24”39 precedendo di appena 22 centesimi l’ungherese Balint Kopasz. Bronzo all’australiano Thomas Green, staccato di 1”41.
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C2 200 donne alla Bielorussia, Ungheria oro nel C4 500
Nella Finale A del C2 200 metri femminile le bielorusse Yuliya Trushkina e Inna Nedelkina conquistano il titolo iridato con 42”26. Argento alla coppia uzbeka Sherzodova-Zokirova e bronzo alle cinesi Shuai-Lin.
Nel C4 500 metri maschile l’Ungheria di Kristof Kollar, Istvan David Juhasz, Jonatan Daniel Hajdu e Daniel Fejes vince in 1’29”44 davanti al quartetto degli Atleti Individuali Neutrali e alla Spagna.
Fantini terza in Finale C, Craciun e Schera in Finale B
Tra gli altri risultati azzurri, Agata Fantini conclude al terzo posto la Finale C del K1 500 metri femminile con il tempo di 1’54”77.
Nicolae Craciun è invece terzo nella Finale B del C1 500 metri maschile in 1’50”08, mentre Andrea Schera termina quarto la Finale B del K1 1000 maschile con il crono di 3’34”34.
Paracanoa, Embriaco sesta nella Finale A del KL3
Nel settore della paracanoa, Amanda Embriaco chiude al sesto posto la Finale A del KL3 200 metri femminile con il tempo di 47”88. Il titolo va alla britannica Hope Gordon in 45”53, davanti alla francese Nelia Barbosa e alla tedesca Felicia Laberer.
Nella Finale B del VL2 200 maschile, Marius Bogdan Ciustea è quarto in 53”95. Mirko Nicoli termina invece quinto la Finale B del VL3 200 metri maschile con 49”50.
I titoli mondiali nella paracanoa
Nella Finale A del VL2 200 metri maschile lo statunitense Steven Haxton conquista l’oro in 49”71 davanti ai brasiliani Rufino de Paulo e Tofalini.
Nel VL3 200 maschile successo del cinese Yi Pu in 46”48, con l’ucraino Yepifanov argento e il britannico Wood bronzo.
Nel KL2 200 metri femminile la britannica Charlotte Henshaw domina la finale in 48”32. Seconda l’ungherese Katalin Varga, terza la tedesca Anja Adler.
La sessione di Poznan si chiude così con il risultato più prestigioso firmato da Andrea Domenico Di Liberto, nuovamente campione del mondo cinque anni dopo il primo oro iridato.