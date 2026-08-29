Taranto 2026, tre argenti con De Nigro, Anani e Tavano: live su Sportface TV

Euan De Nigro chiude secondo nel triathlon, mentre Sansei Kwadjo Anani e Asya Tavano salgono sul secondo gradino del podio nel judo. Oyebode-Monfardini in semifinale: calcio femminile, judo e triathlon live su Sportface TV.

Tre medaglie d’argento per l’Italia nel pomeriggio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Euan De Nigro chiude secondo nel triathlon maschile, mentre Sansei Kwadjo Anani e Asya Tavano conquistano il secondo posto nei rispettivi tornei di judo. Calcio femminile, judo e triathlon sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Triathlon, Euan De Nigro conquista l’argento

Euan De Nigro sale sul secondo gradino del podio nella prova maschile di triathlon. L’azzurro resta nelle prime posizioni fin dalla frazione di nuoto e costruisce la propria medaglia durante il segmento ciclistico insieme al connazionale Riccardo Cultore.

I due italiani formano un quartetto di testa con lo spagnolo Blanco Molla e il greco Bitados, arrivando a guadagnare fino a un minuto sugli inseguitori. Nella frazione di corsa Cultore perde progressivamente contatto, mentre De Nigro resta con Bitados e Blanco Molla.

Il greco trova l’allungo decisivo negli ultimi chilometri e conquista la medaglia d’oro. De Nigro taglia il traguardo con 10 secondi di ritardo e ottiene l’argento, precedendo lo spagnolo Blanco Molla, terzo.

Judo, argento per Sansei Kwadjo Anani

Sansei Kwadjo Anani termina al secondo posto nella categoria dei +100 kg. L’azzurro viene sconfitto per ippon dal turco Tataroglu nella finale per il titolo.

Il judoka turco, già gravato da due shido, riesce a ribaltare l’incontro immobilizzando Anani e conquista la medaglia d’oro. Per l’italiano arriva comunque un prestigioso argento al termine di un percorso che lo aveva visto superare per ippon l’algerino Mohamed El Mehdi Lili in semifinale.

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Asya Tavano seconda nei +78 kg

Medaglia d’argento anche per Asya Tavano nel torneo femminile dei +78 kg. L’azzurra si arrende in finale alla croata Vukovic.

A decidere il combattimento è un soto-otoshi che permette alla judoka croata di chiudere per ippon. Tavano conclude così sul secondo gradino del podio dopo aver conquistato la finale grazie al successo sull’egiziana Safa Soliman.

Tennistavolo, Oyebode e Monfardini in semifinale

John Oyebode e Gaia Monfardini raggiungono la semifinale del doppio misto di tennistavolo e fanno il proprio ingresso nella zona medaglie.

La coppia italiana supera gli algerini Morice e Ouaiche per 3-1. Gli azzurri vincono i primi due game, cedono il terzo dopo aver avuto anche un match point e dominano il quarto parziale per 11-3, chiudendo definitivamente l’incontro.

Calcio femminile, comincia Portogallo-Italia

È iniziato il torneo femminile di calcio. Nel Gruppo A l’Italia affronta il Portogallo allo stadio Iacovone: il punteggio è ancora sullo 0-0 nelle prime fasi dell’incontro.

Contemporaneamente, al Franco Fanuzzi Stadium, è cominciata anche Slovenia-Kosovo, altra sfida del raggruppamento. Portogallo-Italia è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Tennis, Basiletti avanti e Paganetti insegue

Ottimo avvio di Noemi Basiletti nel quarto di finale contro la spagnola Cortez Llorca. L’azzurra domina il primo set con un netto 6-0 e, dopo uno scambio di break, si porta avanti 2-1 nel secondo parziale.

È invece chiamata alla rimonta Vittoria Paganetti. La greca Martha Matoula conquista il primo set per 6-3 e strappa immediatamente il servizio all’italiana nel secondo.

Pallamano, equilibrio tra Egitto e Algeria

Resta aperta la semifinale maschile di pallamano tra Egitto e Algeria. La formazione egiziana conduce per 14-12 in una partita ancora equilibrata che mette in palio l’accesso alla finale.

Calcio femminile, judo e triathlon live su Sportface TV

Le gare di calcio femminile, le finali del judo e le prove del triathlon ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT le sfide per le medaglie e tutti gli appuntamenti degli azzurri.