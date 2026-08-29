Taranto 2026, oro Avanzato e argento Parlati: live su Sportface TV

Carlotta Avanzato trionfa nei -63 kg, mentre Christian Parlati chiude secondo nei -90 kg. Anani atteso nella finale dei +100 kg, Cultore e De Nigro nel gruppo di testa del triathlon: judo e triathlon live su Sportface TV.

Carlotta Avanzato conquista la medaglia d’oro nel judo e Christian Parlati sale sul secondo gradino del podio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel triathlon maschile, intanto, Riccardo Cultore ed Euan De Nigro sono nel quartetto al comando della gara. Judo e triathlon sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Judo, Carlotta Avanzato conquista l’oro

Carlotta Avanzato sale sul gradino più alto del podio nella categoria dei -63 kg. L’azzurra supera in finale la kosovara Laura Fazliu al termine di un combattimento gestito con grande attenzione.

Avanzato trova lo yuko decisivo nelle prime fasi dell’incontro e si porta immediatamente sull’1-0. L’italiana accumula due shido, ma evita la terza penalità e conserva il vantaggio fino al termine, conquistando la medaglia d’oro.

Christian Parlati è d’argento nei -90 kg

Medaglia d’argento per Christian Parlati nella categoria dei -90 kg. Il judoka italiano viene sconfitto al golden score dal francese Mitrovic nella finale per il titolo.

Parlati finisce sotto per uno yuko, ma trova immediatamente il punto dell’1-1. Il combattimento resta in equilibrio durante il tempo regolamentare, con il francese gravato da due shido. Appena iniziato il golden score, però, Mitrovic mette a segno l’ippon che assegna l’oro.

Anani ancora in corsa per il titolo

Il programma del judo propone un’altra possibilità di medaglia d’oro per l’Italia. Sansei Kwadjo Anani disputerà la finale della categoria dei +100 kg.

L’azzurro aveva raggiunto l’ultimo atto superando per ippon l’algerino Mohamed El Mehdi Lili in semifinale. La sfida per il titolo è trasmessa in diretta su Sportface TV.

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Pedrotti chiude al quarto posto

Si ferma ai piedi del podio il percorso di Irene Pedrotti nei -70 kg. L’italiana viene sconfitta per 2-0 dalla slovena Nika Koren nella finale per la medaglia di bronzo.

Koren realizza due yuko e riesce a difendere il proprio vantaggio nonostante i due shido ricevuti. Pedrotti termina quindi la competizione in quarta posizione.

Triathlon, Cultore e De Nigro nel quartetto di testa

È iniziata la finale maschile del triathlon. Al termine della frazione di nuoto Riccardo Cultore occupa la seconda posizione alle spalle dello spagnolo Blanco Molla, mentre Euan De Nigro è terzo con 17 secondi di ritardo dalla testa.

Durante il segmento di ciclismo si forma al comando un quartetto composto dai due italiani, dallo spagnolo Blanco Molla e dal greco Bitados. I quattro collaborano e portano il proprio vantaggio sugli inseguitori a circa 40 secondi.

Le fasi decisive del triathlon maschile sono disponibili live su Sportface TV.

Tennistavolo, Italia-Algeria vale la semifinale

Sono cominciati i quarti di finale del doppio misto di tennistavolo. L’Italia schiera John Oyebode e Gaia Monfardini contro gli algerini Morice e Ouaiche.

La coppia vincitrice raggiungerà le semifinali ed entrerà nella zona medaglie della competizione.

Tennis, Basiletti e Paganetti nei quarti

Stanno per cominciare anche i quarti di finale del singolare femminile di tennis. Noemi Basiletti affronterà la spagnola Cortez Llorca, mentre Vittoria Paganetti sarà opposta alla greca Matoula.

Pallamano, Tunisia avanti sul Kosovo

Nel torneo maschile di pallamano la Tunisia conduce per 24-17 sul Kosovo nelle prime fasi del secondo tempo. La vincente affronterà l’Italia nella finale per la quinta posizione.

Judo e triathlon live su Sportface TV

Le finali del judo e la gara maschile del triathlon ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT le sfide per le medaglie e tutti gli appuntamenti degli azzurri.