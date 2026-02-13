Russia, possibile riammissione degli atleti: il CIO valuta in primavera

Secondo l’agenzia TASS il Consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale potrebbe affrontare il dossier tra aprile e maggio. Il ministro dello Sport Degtyarev: “Attendiamo la convocazione”.

Il nodo sul tavolo del CIO

L’esclusione sportiva della Russia potrebbe avvicinarsi a una svolta. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa russa TASS, il Consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale sarebbe orientato a inserire all’ordine del giorno la questione del reintegro stabile degli atleti già nella prossima primavera.

Il periodo indicato sarebbe quello compreso tra aprile e maggio, quando l’organismo olimpico internazionale potrebbe esaminare ufficialmente il fascicolo relativo alla posizione russa e arrivare a una decisione definitiva.

Le parole di Degtyarev

A confermare l’attesa è stato Mikhail Degtyarev, attuale Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico russo. Il dirigente ha spiegato di essere in attesa della convocazione del Consiglio esecutivo, sottolineando che la riunione potrebbe essere fissata “in qualsiasi momento”.

Lo stesso Degtyarev ha però escluso un’accelerazione immediata nei mesi invernali: a suo giudizio febbraio e marzo difficilmente saranno il momento giusto per affrontare una tematica così delicata. Secondo il ministro, la finestra più realistica resta quella primaverile, quando il dossier potrà essere analizzato nel dettaglio prima di arrivare a una scelta conclusiva sul reintegro.

Una decisione che avrebbe impatto globale

Il possibile ritorno ufficiale della Russia nel sistema olimpico rappresenterebbe un passaggio di grande peso per l’intero movimento sportivo internazionale. Dopo un lungo periodo di isolamento e partecipazioni in forma neutrale, un’eventuale riammissione cambierebbe gli equilibri in molte discipline, soprattutto negli sport invernali e nelle gare distance dove la presenza russa ha storicamente inciso sui podi.

Al momento non esiste ancora una data fissata, ma la questione sembra destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane.

