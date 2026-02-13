Sei Nazioni, Irlanda-Italia: la grande sfida per continuare a sognare

Gli Azzurri a Dublino con il XV confermato dopo la vittoria sulla Scozia. L’Irlanda cambia sette uomini. Analisi e formazioni ufficiali.

Nel cuore del Sei Nazioni di rugby, l’Italia si prepara a una sfida che può dire molto sul proprio percorso. A Dublino gli Azzurri affrontano l’Irlanda con l’obiettivo di dare continuità al successo contro la Scozia e alimentare il sogno di un torneo da protagonisti.

Le scelte dei due commissari tecnici raccontano strategie opposte. Gonzalo Quesada conferma in blocco il XV che ha battuto la Scozia, inserendo soltanto Lorenzo Pani al posto dell’indisponibile Brex. Andy Farrell, invece, cambia profondamente la sua Irlanda, con sette novità rispetto alla formazione sconfitta dalla Francia.

Una partita che si annuncia intensa sul piano tecnico e tattico.

Il duello al piede

Nel Sei Nazioni il gioco al piede pesa sempre. Questa volta ancora di più.

L’Italia ha mostrato contro la Scozia una gestione efficace del calcio tattico, alternando Garbisi e Marin e mettendo pressione con i calci dalla base di Fusco. Quesada rilancia Pani, l’azzurro con la gittata più ampia.

L’Irlanda ritrova James Lowe, arma preziosa sia nel gioco al piede sia in fase offensiva.

Possesso e multifase

Dopo le difficoltà del primo tempo contro la Francia, l’Irlanda ha reagito con lunghe azioni multifase, mettendo sotto pressione i transalpini. A Dublino sarà fondamentale capire quanta continuità potranno garantire i cambi scelti da Farrell.

Doris si sposta a flanker, Conan parte numero otto, Izuchukwu debutta nel Sei Nazioni. In seconda linea Ryan affianca McCarthy.

L’Italia dovrà replicare la solidità difensiva mostrata contro la Scozia: 226 placcaggi con l’86% di efficacia e 29 fasi consecutive respinte nel finale. Ma i 16 falli concessi restano un dato da correggere: contro l’Irlanda ogni penalità può diventare una piattaforma offensiva decisiva.

Quesada amplia la panchina con un avanti in più, Odiase, e inserisce Odogwu per garantire avanzamento e velocità.

Pressione e gioco aperto

Il sistema a doppio regista mantiene imprevedibilità nella manovra azzurra. L’Italia ha già dimostrato di poter colpire nel gioco aperto.

L’Irlanda conferma la coppia di centri McCloskey-Ringrose e lancia Baloucoune all’esordio nel Sei Nazioni. Un’ala fisicamente imponente, con 8 mete stagionali.

Gli Azzurri dovranno limitare l’impatto di Sam Prendergast, come già fatto con Finn Russell contro la Scozia. Con Craig Casey al suo fianco, l’Irlanda punta su freschezza e ritmo.

Le formazioni ufficiali

Irlanda

15 Jamie Osborne

14 Robert Baloucoune

13 Garry Ringrose

12 Stuart McCloskey

11 James Lowe

10 Sam Prendergast

9 Craig Casey

8 Jack Conan

7 Caelan Doris (C)

6 Cormac Izuchukwu

5 James Ryan

4 Joe McCarthy

3 Thomas Clarkson

2 Dan Sheehan

1 Jeremy Loughman

A disposizione:

16 Rónan Kelleher

17 Tom O’Toole

18 Tadhg Furlong

19 Edwin Edogbo

20 Tadhg Beirne

21 Nick Timoney

22 Jamison Gibson-Park

23 Jack Crowley

Italia

15 Lorenzo Pani

14 Louis Lynagh

13 Tommaso Menoncello

12 Leonardo Marin

11 Monty Ioane

10 Paolo Garbisi

9 Alessandro Fusco

8 Lorenzo Cannone

7 Manuel Zuliani

6 Michele Lamaro (C)

5 Andrea Zambonin

4 Niccolò Cannone

3 Simone Ferrari

2 Giacomo Nicotera

1 Danilo Fischetti

A disposizione:

16 Tommaso Di Bartolomeo

17 Mirco Spagnolo

18 Muhamed Hasa

19 Federico Ruzza

20 Riccardo Favretto

21 David Odiase

22 Alessandro Garbisi

23 Paolo Odogwu

