ATP Rotterdam 2026: Bolelli e Vavassori in semifinale, battuti Gille/Verbeek

Gli azzurri superano Gille/Verbeek 6-3 6-2 nei quarti dell’ATP 500 di Rotterdam. Avvicinano la Top 10 nella Race e ora sfidano i tedeschi Schnaitter/Wallner.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ritrovano ritmo e fiducia. La coppia italiana conquista la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam, torneo che li vede campioni in carica, grazie al netto successo per 6-3 6-2 su Sander Gille e Sem Verbeek.

Una vittoria maturata in poco più di un’ora che consente agli azzurri di avvicinare la Top 10 nella Race e di proseguire il cammino senza aver ancora perso un set nel torneo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un match in controllo

Sopravvissuti alle prime due palle break nel corso del primo set, Gille e Verbeek hanno ceduto il servizio nel sesto game, con un rovescio vincente di Bolelli a fare la differenza. Da quel momento il parziale è rimasto saldamente nelle mani degli italiani, che hanno chiuso 6-3 senza concedere alcuna palla break.

Nel secondo set lo spartito non è cambiato. Break immediato in apertura firmato ancora da Bolelli, molto efficace in risposta. Bolelli e Vavassori hanno chiuso con il 68% di prime in campo e il 76% di punti vinti con la prima, concedendo una sola palla break nell’intero incontro, prontamente annullata.

Il secondo e definitivo break è arrivato nel settimo game, prima dell’ace conclusivo di Vavassori per il 6-2 finale.

Numeri che raccontano una prestazione solida: tre break ottenuti e servizio sempre sotto controllo.

Riscatto dopo Melbourne

Dopo l’eliminazione all’esordio agli Australian Open contro Ho/Jebens, la semifinale di Rotterdam rappresenta un segnale importante. I due azzurri sono alla ricerca di continuità in una stagione che dovrà confermare quanto di straordinario fatto nel 2025: chiusura in Top 10, quattro titoli ATP, finale agli Australian Open e terza Coppa Davis consecutiva conquistata con l’Italia.

Il ritorno tra i primi dieci nella Race è ora più vicino, ma serviranno altre vittorie per consolidare la posizione anche in ottica Finals.

Ora Schnaitter/Wallner

In semifinale, sabato 14 febbraio, Bolelli e Vavassori affronteranno i tedeschi Jacob Schnaitter e Mark Wallner, una delle coppie rivelazione del torneo. Un incrocio che riporta alla scorsa edizione: proprio a Rotterdam gli italiani li avevano battuti nei quarti per 7-6(3) 6-3.

Un precedente che alimenta le ambizioni di bis nel torneo indoor olandese.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format