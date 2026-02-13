Sportface TVLive
Sportface TVLive
Tennis

ATP Rotterdam 2026: Bolelli e Vavassori in semifinale, battuti Gille/Verbeek

Redazione
-
Tennis Nitto ATP Finals
Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (15811543ai) Simone Bolelli of Italy (L) and Andrea Vavassori of Italy (R) look on during the semi-final doubles match between Simone Bolelli of Italy and Andrea Vavassori of Italy against Harri Heliovaara of Finland and Henry Patten of Great Britain on Day seven of the Nitto ATP World Tour Finals. Boletti/Vavassori vs Heliovaara/Patten, Inalpi Arena, Turin, Italy - 15 Nov 2025

Gli azzurri superano Gille/Verbeek 6-3 6-2 nei quarti dell’ATP 500 di Rotterdam. Avvicinano la Top 10 nella Race e ora sfidano i tedeschi Schnaitter/Wallner.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ritrovano ritmo e fiducia. La coppia italiana conquista la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam, torneo che li vede campioni in carica, grazie al netto successo per 6-3 6-2 su Sander Gille e Sem Verbeek.

Una vittoria maturata in poco più di un’ora che consente agli azzurri di avvicinare la Top 10 nella Race e di proseguire il cammino senza aver ancora perso un set nel torneo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un match in controllo

Sopravvissuti alle prime due palle break nel corso del primo set, Gille e Verbeek hanno ceduto il servizio nel sesto game, con un rovescio vincente di Bolelli a fare la differenza. Da quel momento il parziale è rimasto saldamente nelle mani degli italiani, che hanno chiuso 6-3 senza concedere alcuna palla break.

Nel secondo set lo spartito non è cambiato. Break immediato in apertura firmato ancora da Bolelli, molto efficace in risposta. Bolelli e Vavassori hanno chiuso con il 68% di prime in campo e il 76% di punti vinti con la prima, concedendo una sola palla break nell’intero incontro, prontamente annullata.

Il secondo e definitivo break è arrivato nel settimo game, prima dell’ace conclusivo di Vavassori per il 6-2 finale.

Numeri che raccontano una prestazione solida: tre break ottenuti e servizio sempre sotto controllo.

Riscatto dopo Melbourne

Dopo l’eliminazione all’esordio agli Australian Open contro Ho/Jebens, la semifinale di Rotterdam rappresenta un segnale importante. I due azzurri sono alla ricerca di continuità in una stagione che dovrà confermare quanto di straordinario fatto nel 2025: chiusura in Top 10, quattro titoli ATP, finale agli Australian Open e terza Coppa Davis consecutiva conquistata con l’Italia.

Il ritorno tra i primi dieci nella Race è ora più vicino, ma serviranno altre vittorie per consolidare la posizione anche in ottica Finals.

Ora Schnaitter/Wallner

In semifinale, sabato 14 febbraio, Bolelli e Vavassori affronteranno i tedeschi Jacob Schnaitter e Mark Wallner, una delle coppie rivelazione del torneo. Un incrocio che riporta alla scorsa edizione: proprio a Rotterdam gli italiani li avevano battuti nei quarti per 7-6(3) 6-3.

Un precedente che alimenta le ambizioni di bis nel torneo indoor olandese.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format

BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Change privacy settings
×