Curling maschile, Italia da sogno: battuta la Gran Bretagna 9-7, azzurri a punteggio pieno

Seconda vittoria in due partite per la Nazionale maschile di curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo il successo sulla Svezia, gli azzurri superano anche i campioni del mondo della Gran Bretagna per 9-7 e restano a punteggio pieno nel girone.

Italia, che partenza nel torneo olimpico

Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell’Italia nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

La squadra azzurra composta da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel girone, superando la Gran Bretagna con il punteggio di 9-7.

Un successo di peso, arrivato contro i campioni del mondo in carica, che conferma l’ottimo stato di forma del gruppo italiano.

Dopo la Svezia, anche la Gran Bretagna

L’Italia aveva già aperto il torneo con una vittoria contro la Svezia. Contro la Gran Bretagna è arrivata la conferma: una partita solida, gestita con lucidità nei momenti chiave e chiusa con due punti di margine.

Il 9-7 finale certifica la qualità della squadra azzurra, capace di reggere la pressione contro una delle nazionali più accreditate per le medaglie.

Mosaner ancora protagonista

Riflettori puntati su Amos Mosaner, già protagonista insieme a Stefania Constantini dell’oro nel doppio misto a Pechino 2022. Il suo ritorno nel torneo a squadre maschile porta esperienza e mentalità vincente, in un gruppo che sta dimostrando grande compattezza.

Con due vittorie in altrettante partite, l’Italia resta a punteggio pieno nel girone e guarda con fiducia ai prossimi impegni, a partire dalla sfida serale contro la Germania.

L’avvio è quello che ogni tifoso avrebbe sognato. Ora serve continuità.

