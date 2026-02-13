Biathlon Sprint Milano Cortina 2026: oro Fillon-Maillet, Giacomel 22°

Il francese conquista il quarto oro olimpico in quattro format diversi nella 10 km di Milano Cortina 2026. Christiansen e Laegreid completano il podio. Italia lontana: Hofer 13°, Giacomel 22° con tre errori al tiro.
Fillon-Maillet perfetto: oro con autorità
Ancora Francia davanti, ancora Norvegia a inseguire. La Sprint 10 km maschile di biathlon a Milano Cortina 2026 parla ancora la lingua di Quentin Fillon-Maillet, che chiude in 22’53”1 e si prende il quarto oro olimpico, il secondo in questa specialità dopo Pechino 2022.
Il francese non sbaglia nulla al poligono e sugli sci fa la differenza, firmando una prestazione completa in condizioni complicate: temperature alte e neve pesante.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Alle sue spalle Vetle Sjaastad Christiansen, argento a 13”7, e Sturla Holm Laegreid, bronzo a 15”9, protagonista anche fuori dalla pista nelle scorse settimane. I primi cinque classificati non commettono errori al tiro, segno di una gara giocata sulla precisione e sulla gestione.
La gara: Giacomel fuori dai giochi al primo poligono
Come previsto, i francesi partono forte con Fillon-Maillet e Jacquelin subito in evidenza. Buono il primo poligono di Lukas Hofer, anche se meno rapido (32”), mentre Perrot incappa in una penalità ma recupera grazie a un gran ritmo sugli sci.
Tommaso Giacomel parte bene, ma al primo poligono sbaglia il terzo e il quarto bersaglio. Nella sprint ogni errore vale un giro di penalità da 150 metri: la corsa per il podio si chiude già lì. Il trentino prova a limitare i danni pensando all’inseguimento di domenica, determinato proprio dai distacchi della sprint, ma sbaglia ancora un bersaglio nella seconda sessione di tiro. Chiude 22° a 1’43”, un distacco che peserà nella pursuit.
Jacquelin, con l’orecchino di Pantani e le maniche corte, resta in scia fino al finale ma si ferma al quarto posto. I norvegesi invece risalgono e blindano il podio.
Italia: Hofer primo azzurro, applausi per Romanin
Giornata complicata per il team azzurro.
-
13° Lukas Hofer, miglior italiano con un errore al tiro.
-
16° Nicola Romanin, debuttante autore di una prova solida e convincente.
-
22° Tommaso Giacomel (7/10 al tiro).
-
62° Elia Zeni.
Una prestazione lontana dalle attese, soprattutto per Giacomel, che dovrà ora inseguire nella gara di domenica partendo con un gap importante.
Ordine d’arrivo
-
Fillon-Maillet (FRA) 22’53”
-
Christiansen (NOR) +13″7
-
Laegreid (NOR) +15″9
-
Jacquelin (FRA) +16″1
-
Samuelsson (SVE) +25″0
-
Dale (NOR) +43″
-
Ponsiluoma (SVE) +46″7
-
Botn (NOR) +58″2
-
Perrot (FRA) +1’02”
-
Horn (GER) +1’09″2
Le donne
Domani stessa prova al femminile sui 7,5 km. Tra le favorite indicate figurano Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, chiamate a riportare l’Italia nelle zone alte della classifica.