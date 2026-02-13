Sportface TVLive
Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Biathlon Sprint Milano Cortina 2026: oro Fillon-Maillet, Giacomel 22°

Redazione
-
OLIMPIADI MILANO CORTINA
Olimpiadi Milano Cortina 2026, Biathlon Men's 10km Sprint, Tommaso Giacomel (ITA), Anterselva, Italy, February 13, 2026. Photo Felice Calabro'

Il francese conquista il quarto oro olimpico in quattro format diversi nella 10 km di Milano Cortina 2026. Christiansen e Laegreid completano il podio. Italia lontana: Hofer 13°, Giacomel 22° con tre errori al tiro.

Fillon-Maillet perfetto: oro con autorità

Ancora Francia davanti, ancora Norvegia a inseguire. La Sprint 10 km maschile di biathlon a Milano Cortina 2026 parla ancora la lingua di Quentin Fillon-Maillet, che chiude in 22’53”1 e si prende il quarto oro olimpico, il secondo in questa specialità dopo Pechino 2022.

Il francese non sbaglia nulla al poligono e sugli sci fa la differenza, firmando una prestazione completa in condizioni complicate: temperature alte e neve pesante.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sue spalle Vetle Sjaastad Christiansen, argento a 13”7, e Sturla Holm Laegreid, bronzo a 15”9, protagonista anche fuori dalla pista nelle scorse settimane. I primi cinque classificati non commettono errori al tiro, segno di una gara giocata sulla precisione e sulla gestione.

La gara: Giacomel fuori dai giochi al primo poligono

Come previsto, i francesi partono forte con Fillon-Maillet e Jacquelin subito in evidenza. Buono il primo poligono di Lukas Hofer, anche se meno rapido (32”), mentre Perrot incappa in una penalità ma recupera grazie a un gran ritmo sugli sci.

Tommaso Giacomel parte bene, ma al primo poligono sbaglia il terzo e il quarto bersaglio. Nella sprint ogni errore vale un giro di penalità da 150 metri: la corsa per il podio si chiude già lì. Il trentino prova a limitare i danni pensando all’inseguimento di domenica, determinato proprio dai distacchi della sprint, ma sbaglia ancora un bersaglio nella seconda sessione di tiro. Chiude 22° a 1’43”, un distacco che peserà nella pursuit.

Jacquelin, con l’orecchino di Pantani e le maniche corte, resta in scia fino al finale ma si ferma al quarto posto. I norvegesi invece risalgono e blindano il podio.

Italia: Hofer primo azzurro, applausi per Romanin

Giornata complicata per il team azzurro.

  • 13° Lukas Hofer, miglior italiano con un errore al tiro.

  • 16° Nicola Romanin, debuttante autore di una prova solida e convincente.

  • 22° Tommaso Giacomel (7/10 al tiro).

  • 62° Elia Zeni.

Una prestazione lontana dalle attese, soprattutto per Giacomel, che dovrà ora inseguire nella gara di domenica partendo con un gap importante.

2026 Winter Olympics, Day 7, Biathlon, Men's Sprint

260213 Quentin Fillon Maillet of France competes in men’s biathlon 10 km sprint during day 7 of the 2026 Winter Olympics on February 13, 2026 in Anterselva.
Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / MB1325
skidskytte biathlon skiskyting olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 7 bbeng sprint (Photo by MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA)

Ordine d’arrivo

  1. Fillon-Maillet (FRA) 22’53”

  2. Christiansen (NOR) +13″7

  3. Laegreid (NOR) +15″9

  4. Jacquelin (FRA) +16″1

  5. Samuelsson (SVE) +25″0

  6. Dale (NOR) +43″

  7. Ponsiluoma (SVE) +46″7

  8. Botn (NOR) +58″2

  9. Perrot (FRA) +1’02”

  10. Horn (GER) +1’09″2

Le donne

Domani stessa prova al femminile sui 7,5 km. Tra le favorite indicate figurano Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, chiamate a riportare l’Italia nelle zone alte della classifica.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format

BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Change privacy settings
×