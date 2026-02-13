Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Klaebo oro nella 10 km TL, primo titolo olimpico distance. Carollo settimo, bene Daprà

Redazione
-
Italy: 2026 Winter Olympics: cross country skiing
ITALY, TESERO - FEBRUARY 13, 2026: Johannes Hoesflot Klaebo of Norway competes in the men's 10km interval start free race at Tesero Cross-Country Stadium during the 2026 Winter Olympic Games. Peter Kovalev/TASS/Sipa USA

A Lago di Tesero Johannes Hoesflot Klaebo conquista la 10 km dello sci di fondo a tecnica libera con partenza a intervalli e firma il suo primo oro olimpico individuale distance. Argento al francese Desloges, bronzo a Hedegart. Ottimo settimo posto per Martino Carollo, Daprà 17°.

Klaebo entra nella storia

Alle 11:45 è scattata la 10 km TL maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La gara che poteva consegnare un altro tassello alla leggenda di Johannes Hoesflot Klaebo non ha tradito le attese.

Il fuoriclasse norvegese ha gestito la prova con intelligenza: passaggio prudente ai 1.8 km, poi progressione costante nella seconda parte di gara e chiusura devastante negli ultimi chilometri. Il crono finale di 20’26”3 gli vale l’oro olimpico.

È il primo titolo olimpico individuale distance per Klaebo. A Pechino 2022 la presenza della Russia aveva reso più complesso il quadro delle gare di distanza; oggi, in Val di Fiemme, il norvegese ha messo la firma su una prova perfetta.

Con questo successo continua la sua rincorsa a un’edizione da record: numeri che sfiorano l’incredibile.

Desloges sorprende, Hedegart cede nel finale

La gara ha vissuto momenti di grande tensione nella seconda parte.

Il francese Mathis Desloges ha sfiorato l’impresa: ai rilevamenti intermedi è rimasto in scia di Klaebo e ha chiuso a soli +4”9, conquistando uno splendido argento.

Bronzo al norvegese Einar Hedegart (+14”0), protagonista di una prova aggressiva ma costretto a cedere nel finale, quando il ritmo di Klaebo si è fatto insostenibile.

Fuori dal podio Harald Oestberg Amundsen, tra le delusioni di giornata.

2026 Winter Olympics, Day 7, Cross Country Skiing, Men's 10km

260213 Martino Carollo of Italy competes in the men’s 10km free technique individual start cross-country skiing race during day 7 of the 2026 Winter Olympics on February 13, 2026 in Val di Fiemme.
Photo: Maxim Thore / BILDBYRÅN / kod MT / MT0976
skidor cross-country skiing langrenn olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 7 bbeng intervallstart italien (Photo by MAXIM THORE/Bildbyran/Sipa USA)

Italia: Carollo vola, Daprà solido

Ottime notizie per l’Italia.

Martino Carollo ha disputato una gara di altissimo livello, restando a lungo nelle posizioni di vertice ai primi intermedi e chiudendo con un eccellente settimo posto a 39”6 dall’oro.

Buona anche la prova di Simone Daprà, 17° a +1’11”, mentre Davide Graz ha terminato 41° a +1’59”.

La classifica finale:

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 20’26”3

  2. Mathis Desloges (FRA) +4”9

  3. Einar Hedegart (NOR) +14”0

  4. Martino Carollo (ITA) +39”6

  5. Simone Daprà (ITA) +1’11”

  6. Davide Graz (ITA) +1’59”

Per l’Italia segnali incoraggianti in vista delle prove a squadre, dove le ambizioni da podio restano concrete.

