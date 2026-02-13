Klaebo oro nella 10 km TL, primo titolo olimpico distance. Carollo settimo, bene Daprà

A Lago di Tesero Johannes Hoesflot Klaebo conquista la 10 km dello sci di fondo a tecnica libera con partenza a intervalli e firma il suo primo oro olimpico individuale distance. Argento al francese Desloges, bronzo a Hedegart. Ottimo settimo posto per Martino Carollo, Daprà 17°.
Klaebo entra nella storia
Alle 11:45 è scattata la 10 km TL maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La gara che poteva consegnare un altro tassello alla leggenda di Johannes Hoesflot Klaebo non ha tradito le attese.
Il fuoriclasse norvegese ha gestito la prova con intelligenza: passaggio prudente ai 1.8 km, poi progressione costante nella seconda parte di gara e chiusura devastante negli ultimi chilometri. Il crono finale di 20’26”3 gli vale l’oro olimpico.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
È il primo titolo olimpico individuale distance per Klaebo. A Pechino 2022 la presenza della Russia aveva reso più complesso il quadro delle gare di distanza; oggi, in Val di Fiemme, il norvegese ha messo la firma su una prova perfetta.
Con questo successo continua la sua rincorsa a un’edizione da record: numeri che sfiorano l’incredibile.
Desloges sorprende, Hedegart cede nel finale
La gara ha vissuto momenti di grande tensione nella seconda parte.
Il francese Mathis Desloges ha sfiorato l’impresa: ai rilevamenti intermedi è rimasto in scia di Klaebo e ha chiuso a soli +4”9, conquistando uno splendido argento.
Bronzo al norvegese Einar Hedegart (+14”0), protagonista di una prova aggressiva ma costretto a cedere nel finale, quando il ritmo di Klaebo si è fatto insostenibile.
Fuori dal podio Harald Oestberg Amundsen, tra le delusioni di giornata.
Italia: Carollo vola, Daprà solido
Ottime notizie per l’Italia.
Martino Carollo ha disputato una gara di altissimo livello, restando a lungo nelle posizioni di vertice ai primi intermedi e chiudendo con un eccellente settimo posto a 39”6 dall’oro.
Buona anche la prova di Simone Daprà, 17° a +1’11”, mentre Davide Graz ha terminato 41° a +1’59”.
La classifica finale:
-
Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 20’26”3
-
Mathis Desloges (FRA) +4”9
-
Einar Hedegart (NOR) +14”0
-
Martino Carollo (ITA) +39”6
-
Simone Daprà (ITA) +1’11”
-
Davide Graz (ITA) +1’59”
Per l’Italia segnali incoraggianti in vista delle prove a squadre, dove le ambizioni da podio restano concrete.