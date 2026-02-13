Hockey ghiaccio, Italia battuta dalla Slovacchia 3-2: sfiorato il pari nel finale

Gli azzurri lottano fino all’ultimo contro la Slovacchia ma cedono 3-2 nel secondo match del girone a Milano Cortina 2026. Decisivo il gol di Ruzicka nel terzo periodo. Domani sfida alla Finlandia.

Primo tempo equilibrato: tante occasioni, nessun gol

Seconda uscita olimpica amara per l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio. A Milano Cortina 2026 gli azzurri cedono 3-2 alla Slovacchia al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo cambio.

La partita si apre con buon ritmo. Dopo poco più di due minuti l’Italia beneficia di una superiorità numerica, ma non riesce a trasformarla. La Slovacchia risponde con pressione costante e al 12’ ha a sua volta un power play, senza però trovare la via del gol. Nel finale di frazione gli azzurri vanno vicinissimi al vantaggio con Fryklund, ma il primo periodo si chiude sullo 0-0.

Secondo periodo: Slovacchia avanti, l’Italia reagisce

La gara si sblocca nella seconda frazione. Al 23:51, in superiorità numerica, Libor Hudacek porta avanti la Slovacchia su assist di Juraj Slafkovsky e Dalibor Dvorsky, sfruttando una penalità italiana.

Gli slovacchi prendono fiducia e al 33:45 raddoppiano con Matus Sukel, ben servito da Adam Liska e Lukas Cingel per lo 0-2. L’Italia però non si disunisce e reagisce prima della sirena: al 37:06 Matt Bradley accorcia in power play, su suggerimento di Phil Pietroniro e Dustin Gazley, riaprendo completamente il match.

Terzo periodo: Ruzicka decisivo, Gazley accende le speranze

Nell’ultima frazione gli azzurri provano a spingere per il pareggio ma non sfruttano una nuova superiorità numerica, pur costruendo buone occasioni. Al 49:50 arriva una penalità per Dylan Di Perna (holding), mentre il commissario tecnico è costretto a intervenire anche tra i pali: Davide Fadani, dolorante per un colpo subito, lascia il posto a Damian Clara.

Il momento chiave arriva al 51:54: Adam Ruzicka firma il 3-1 slovacco, su assist di Pavol Regenda e Martin Gernat, proprio quando l’Italia era tornata in parità numerica.

Nel finale gli azzurri rischiano il tutto per tutto, togliendo il portiere per l’uomo in più. La scelta paga al 56:25, quando Dustin Gazley trova la rete del 3-2. Gli arbitri rivedono l’azione ma convalidano il gol. L’Italia tenta ancora la carta del goalie extra negli ultimi istanti, ma il pareggio non arriva.

Programma e risultati di giornata

Torneo maschile – Girone eliminatorio

Italia-Slovacchia 2-3

Finlandia-Svezia 4-1

Francia-Repubblica Ceca (ore 16.40)

Canada-Svizzera (ore 21.10)

L’Italia tornerà sul ghiaccio domani alle 16.40 contro la Finlandia in una sfida già cruciale per il cammino nel girone.

