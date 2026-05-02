Nuoto Artistico, World Cup Xian: bronzo azzurro nella routine libera. «Angeli e Demoni» conquista il podio

Le otto azzurre guidate da Farinelli totalizzano 235.7576 punti e salgono sul terzo gradino del podio nella terza tappa cinese. Russia e Cina davanti, domenica si chiude con duo e acrobatic.

Che spettacolo le azzurre del nuoto artistico a Xian. Nella terza tappa della World Cup 2026, in Cina, la squadra italiana conquista una splendida medaglia di bronzo nella finale della routine libera a squadre, chiudendo con 235.7576 punti complessivi — 116.4326 dagli elementi e 119.3250 di impressione artistica. Davanti solo le inarrivabili Russia (260.0196, oro) e la padrona di casa Cina (243.9575, argento).

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«Angeli e Demoni»: un tema di profonda intensità

Il tema interpretato dalle azzurre non è nuovo, ma continua a emozionare. «Angeli e Demoni», coreografato da Anna Voloshyna, era già stato portato in acqua a Singapore 2025, dove era valso un quinto posto. A Xian il salto di qualità è evidente: le ragazze guidate dal tecnico responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli accompagnano lo spettatore nel momento in cui l’angelo si trasforma in demone, trasmettono la tensione della battaglia interiore e conducono alla risoluzione più inaspettata — la pace non come vittoria di una parte sull’altra, ma come accettazione reciproca di entrambe.

Le protagoniste in vasca

A firmare il bronzo sono state Beatrice Andina (RN Savona/Marina Militare), Valentina Bisi (RN Savona), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto/Marina Militare), Alessia Macchi (Busto Nuoto/Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona/Marina Militare), Susanna Pedotti (Busto Nuoto/Fiamme Oro) e Giulia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro).

Da ricordare anche il quarto posto ottenuto venerdì 1° maggio nella team technical, con un punteggio di 279.1091, alle spalle di Cina, Russia e Giappone.

Il calendario: Pontevedra e Toronto prima degli Europei

Domenica la tappa di Xian si chiuderà con le finali del duo libero, del duo libero misto e del team acrobatic, prove cui l’Italia non è iscritta in questa occasione. La World Cup proseguirà poi con la quarta tappa a Pontevedra (Spagna) dal 29 al 31 maggio, prima della Super Final a Toronto (Canada) dal 19 al 21 giugno. Ogni appuntamento rappresenta per le azzurre un banco di prova prezioso in ottica Campionati Europei di Parigi, in programma dal 31 luglio al 5 agosto.