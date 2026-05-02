World Relays, Italia tra luci e ombre a Gaborone: 4×400 mista già qualificata

Prima giornata in Botswana tra segnali positivi e occasioni mancate: bene la 4×400 mista, 4×100 donne in finale, uomini e mista sprint rinviati al Day 2

È iniziata a Gaborone, in Botswana, la prima giornata delle World Relays, con l’Italia impegnata su più fronti. Cinque le staffette azzurre al via in una giornata ricca di indicazioni tra risultati incoraggianti e qualche difficoltà.

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4×100 donne: finale centrata e buone indicazioni

La 4×100 femminile stacca il pass per la finale anche grazie alla squalifica della Gran Bretagna, ma il risultato sarebbe arrivato comunque in virtù del 42.94 corso da Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani e Zaynab Dosso.

Proprio Dosso, capitana e campionessa mondiale indoor, è stata schierata in ultima frazione. Da sistemare ancora alcuni cambi, in particolare con la giovanissima Castellani, all’esordio assoluto in Nazionale a soli 17 anni.

Il tempo lascia comunque segnali positivi, considerando anche le assenze di Dalia Kaddari e Alessia Pavese. Nella batteria azzurra la Cina corre in 42.62, mentre il miglior crono generale è della Giamaica con 41.96. L’Italia chiude il Day 1 al quinto posto complessivo, con margini di miglioramento in vista della finale.

4×400 mista: qualificazione e dedica a Zanardi

Risposta concreta anche dalla 4×400 mista, tra le certezze degli ultimi anni. Il quartetto composto da Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro conquista la qualificazione per i Mondiali di Pechino 2027.

Il terzo posto in batteria e il sesto tempo complessivo premiano una prova solida, chiusa in 3:10.60, a meno di un secondo dalla Gran Bretagna (3:09.69).

Emozionante il gesto degli azzurri, che hanno voluto dedicare la gara ad Alex Zanardi, stringendo una bandiera tricolore con la scritta “Grazie”. Determinante la rimonta di Polinari e la chiusura di Coiro, capace di reagire dopo una prima parte complicata.

4×100 uomini: tutto rimandato

Non riesce a brillare la 4×100 maschile, che con Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali chiude al quinto posto in batteria con 38.74, sedicesimo tempo complessivo.

La qualificazione diretta sfuma, ma resta un’ultima possibilità nella seconda giornata, quando saranno in palio gli ultimi quattro posti per i Mondiali.

4×100 mista: debutto complicato

Prima esperienza per la 4×100 mista con la nuova composizione uomo-donna-uomo-donna. Il quartetto junior formato da Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Irene Siragusa termina quinto nella propria batteria con 40.96.

Davanti Canada (40.07) e Germania (40.15), seguite da Olanda (40.20) e Nigeria (40.24). Miglior tempo per la Giamaica con 39.99. L’Italia chiude l’intero turno all’undicesimo posto e avrà una nuova occasione nella giornata successiva.

Programma e diretta tv

Le World Relays proseguono domenica 3 maggio, con diretta su Rai Sport dalle 14 alle 17.