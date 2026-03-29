GP USA, cambia l’ordine d’arrivo della Sprint: Bastianini sale sul podio, penalità ad Acosta

La Sprint Race del GP degli Stati Uniti ha cambiato padrone del terzo posto qualche ora dopo la fine della gara. A beneficiarne è stato Enea Bastianini, che inizialmente aveva chiuso appena fuori dal podio ma che, in seguito ad una sanzione inflitta a Pedro Acosta, si è ritrovato promosso in terza posizione.

Davanti all’italiano restano Jorge Martin in Aprilia e Francesco Bagnaia su Ducati, mentre la classifica definitiva è stata modificata da una penalizzazione pesante per il pilota spagnolo della KTM.

Otto secondi ad Acosta e classifica ribaltata

La decisione dei commissari di penalizzare Acosta è arrivata dopo un’irregolarità legata alla pressione degli pneumatici, costata al pilota spagnolo ben otto secondi sul tempo finale. Una sanzione che ha avuto un impatto enorme sull’ordine d’arrivo: il pilota della KTM è infatti precipitato dal terzo all’ottavo posto, lasciando spazio a una risalita di diversi piloti.

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Oltre a Biastianini, hanno dunque guadagnato una posizione anche Alex Marquez, Luca Marini, Ai Ogura e Raul Fernandez, tutti avanzati nella graduatoria finale della Sprint di Austin.

Per Bastianini un segnale importante in vista della stagione

Per il pilota romagnolo il podio in questa Sprint ha un valore che va oltre il semplice piazzamento. Si tratta infatti del primo podio stagionale, oltre che del terzo da quando è approdato in KTM.

Un risultato che restituisce fiducia a Bastianini e che rappresenta anche una risposta importante in una fase del campionato in cui ogni segnale positivo pesa parecchio. Il nuovo ordine d’arrivo della Sprint conferma dunque Martin vincitore davanti a Bagniaia, con Bastianini terzo e Acosta all’ottavo posto, in attesa della gara di oggi (partenza ore 22.00 italiane), che vedremo se confermerà o meno questa griglia.