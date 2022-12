Golf, South African Open: bene Molinari, settimo posto e tre colpi dalla vetta

Edoardo Molinari ha iniziato bene a Johannesburg chiudendo il primo round del South African Open al settimo posto, con uno score di 67 (-5). L’italiano è attualmente distante tre colpi dalla vetta occupata da Thriston Lawrence. Dietro Molinari si posizionano Renato Paratore, 38/o con 70 (-2) e Francesco Laporta, 61/o con 71 (-1). La competizione, che quest’anno festeggia la 112esima edizione, è invece iniziata male per Daniel Van Tonder, il campione uscente si trova al 126esimo posto con 74 (+2). Intanto a Melbourne, nel primo round dell’ISPS Handa Australian Open, è David Micheluzzi a prendersi la leadership. L’appuntamento si disputa su due differenti percorsi, il Victoria GC (par 72) e il Kingston Heath GC (par 70), dove l’australiano si è messo in mostra con un parziale di 63 (-7) colpi, frutto di otto birdie e un bogey. Dopo il round d’apertura dell’Australian Open precede in classifica Matthew Griffin (66, -4) e Josh Gary (68, -4), entrambi secondi Avvio da dimenticare invece per Andrea Pavan, unico azzurro in campo, e 150/o con 79 (+9). Per lui due doppi bogey e cinque bogey, senza birdie. Mentre Matt Jones, che ha fatto suo l’evento nel 2015 e nel 2019 (la competizione non si è giocata, causa Covid-19, nel 2020 e nel 2021), è 33/o con 70 (par).