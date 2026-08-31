Ginnastica artistica, Italia d’argento a Taranto: Brugnami, Vannucchi e Levantesi brillano

L’Italia conquista la medaglia d’argento nella gara a squadre maschile di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Davanti al pubblico del PalaCampitelli di Grottaglie, gli azzurri chiudono con 237.000 punti, alle spalle della Turchia, vincitrice con 238.400. Un risultato che replica l’argento ottenuto quattro anni fa a Orano e conferma la profondità del movimento italiano.

Italia solida, ma la Turchia resta davanti

La squadra azzurra ha ottenuto i migliori riscontri alle parallele pari (40.65o) e al corpo libero (40.500), mostrando la solita anche ad anelli e volteggio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Più complicate invece sbarra e cavallo, dove sono arrivati i punteggi più bassi della giornata. Alla fine, il distacco dalla Turchia è stato di appena 1,4 punti.

Brugnami, Vannucci e Levantesi puntano alle finali

Sul piano individuale, Tommaso Brugnami svetta al volteggio con 13.525 e si qualifica anche per l’all-round. Niccolò Vannucchi è invece il migliore al corpo libero con 13.900 e sarà protagonista anche agli anelli e al volteggio.

Grande prova anche di Matteo Levantesi, primo alle parallele con 14.000 e qualificato anche alla finale alla sbarra. Stefano Patron sarà in finale alle parallele. mentre Ivan Brunello disputerà il concorso insieme a Brugnami.

Dopo l’argento a squadre, l’Italia guarda quindi con fiducia alle finali individuali, dove potrà provare ad aumentare ulteriormente il proprio bottino.