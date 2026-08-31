Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: straordinario doppio oro per Martina Chiacchio nei pesi! Poker azzurro in finale nei 400 metri. Le gare live su Sportface TV

Pomeriggio memorabile per l’Italia: Chiacchio domina strappo e slancio con doppio record della manifestazione. Benati, Sito, Mangione e Bonora volano all’ultimo atto sul giro di pista. Piccolin ai quarti nel tennistavolo.

Un pomeriggio esaltante colora d’azzurro i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, nobilitato dall’autentico capolavoro firmato da Martina Chiacchio nel sollevamento pesi. Davanti al pubblico di casa, l’atleta tricolore ha monopolizzato la categoria -61 kg femminile conquistando due medaglie d’oro e siglando altrettanti record dei Giochi. Nel contempo, l’atletica leggera regala un en plein nei 400 metri con quattro azzurri qualificati per le finali, mentre proseguono a ritmo serrato le sfide di triathlon, ginnastica artistica e tennistavolo, tutte seguite in diretta streaming su Sportface TV.

Sollevamento pesi: Chiacchio show con doppio oro e doppio record

L’impresa di giornata porta la firma di una monumentale Martina Chiacchio. Nella gara dello strappo, l’azzurra ha fatto registrare il nuovo primato dei Giochi sollevando 98 kg e precedendo la turca Aysel Ozkan (96 kg) e la spagnola Maria Olalla Munoz (90 kg).

Non contenta, la pesista italiana si è ripetuta nello slancio: dopo un’entrata impeccabile a 115 kg, Chiacchio ha fatto esplodere le tribune alzando 120 kg al secondo tentativo per un ulteriore record della manifestazione. Con la rivale Ozkan finita fuori gara a causa di tre errori a 116 kg, l’azzurra si è assicurata il secondo oro con una prova d’anticipo (argento a Munoz, bronzo alla tunisina Aouadi), rinunciando alla terza alzata per festeggiare il trionfo. Nel corso della prova grande spavento per l’egiziana Mohamed, prontamente soccorsa dopo aver perso conoscenza in pedana prima di riprendersi regolarmente.

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Atletica: poker nei 400 metri con Benati, Sito, Mangione e Bonora

Sulla pista dello stadio di Taranto l’atletica azzurra fa festa sul giro di pista. Nei 400 metri maschili Lorenzo Benati vince con autorevolezza la prima batteria in 45.54 staccando il pass diretto per la finale, raggiunto da Luca Sito, autore di un ottimo 45.46 che gli vale il ripescaggio con il miglior tempo assoluto dopo il terzo posto in seconda batteria.

Festa identica anche al femminile: Alice Mangione chiude seconda nella propria batteria in 52.06 e conquista la qualificazione diretta, imitata poco dopo da Alessandra Bonora, terza nella seconda frazione con il tempo di 52.05. Entrambe si giocheranno una medaglia continentale. In corso di svolgimento le finali del salto in alto femminile (con Idea Pieroni e Marta Morara a quota 1.75 al primo tentativo), del salto in lungo (con Arianna Battistella e Greta Brugnolo) e del lancio del disco maschile con Enrico Saccomano e Alessio Mannucci.

Ginnastica artistica, Triathlon e Tennistavolo: Piccolin ai quarti, beffa pallamano

Nella ginnastica artistica maschile, la selezione italiana ha aperto la seconda suddivisione al cavallo con maniglie totalizzando 37.350 punti, trainata dal 12.700 di Tommaso Brugnami (12.400 per Matteo Levantesi, 12.250 per Stefano Patron e 12.000 per Ivan Brunello), per poi passare agli anelli all’inseguimento della Grecia.

Nel triathlon ha preso il via la spettacolare staffetta mista con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Seregni ed Euan De Nigro a caccia dell’alloro: Sacchi ha condotto un’ottima frazione a nuoto, rimanendo in scia alla transalpina Merle sui pedali.

Nel tennistavolo, splendida prova di forza per Giorgia Piccolin: l’azzurra ha travolto per 4-0 la spagnola Sofia Zhang Xu (11-4, 11-6, 11-7, 11-4, concedendo appena 21 punti) volando ai quarti di finale dove sfiderà l’egiziana Hana Goda.

Amaro epilogo infine nella pallamano maschile: nella finale per il quinto posto, gli azzurri cedono di misura per 32-31 alla Tunisia dopo essere stati avanti 16-14 a metà gara e aver sfiorato una clamorosa rimonta da -5 nel finale (6 reti di Angiolini e 5 di Savini).

Il grande spettacolo dei Giochi live su Sportface TV

Le emozioni delle gare di Taranto 2026 continuano senza sosta: le prove di Triathlon, le rotazioni della Ginnastica Artistica, le sessioni dell’Atletica Leggera e i trionfi del Sollevamento Pes sono trasmesse in diretta streaming su Sportface TV, che offre una copertura integrale delle sfide degli azzurri per le medaglie.