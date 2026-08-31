Taranto 2026, Italia senza rivali nel Triathlon: oro nella staffetta mista

L’Italia conquista una splendida medaglia d’oro nella staffetta mista di triathlon i Giochi del Mediterraneo 2026. Gli azzurri dominano una gara mai realmente in discussione, precedendo nettamente Spagna e Francia. La squadra italiana, composta da Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Seregni ed Euan De Nigro, prende il comando già nella prima frazione e aumenta progressivamente il vantaggio fino al traguardo.

Sacchi apre il solco, Seregni dà la spallata decisiva

Paola Sacchi costruisce subito il primo margine grazie a una grande frazione di corsa, chiudendo con 12 secondi di vantaggio sulla Francia. Riccardo Cultore consolida poi la leadership, presentandosi a metà gara con 21 secondi sulla Spagna.

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La frazione decisiva è però quella di Bianca Seregni, che domina nel nuoto e incrementa ulteriormente il vantaggio anche in bici, consegnando l’ultima frazione con 54 secondi di margine sulla Spagna.

De Nigro completa la cavalcata: Spagna a oltre un minuto

A chiudere il lavoro ci pensa Euan De Nigro, protagonista di una frazione finale senza sbavature. L’azzurro continua ad aumentare il distacco e porta l’Italia al traguardo in 1h19’44”. La Spagna conquista l’argento con 1’22 di ritardo, mentre la Francia completa il podio a 1’59”. Più lontane, invece, Turchia e Portogallo, rispettivamente quarta e quinta.

Un sucesso netto, costruito frazione dopo frazione e senza mai lasciare spazio alla rimonta delle avversarie: l’Italia del triathlon si prende Taranto con autorità.