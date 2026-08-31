Martina Chiacchio domina a Taranto: doppio oro e due record nei -61 kg

Martina Chiacchio si prende la scena nel sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella categoria fino a 61kg, l’azzurra conquista due medaglie d’oro, imponendosi sia nello strappo sia nello slancio e firmando anche due nuovi record della manifestazione. Una prova di forza netta, che conferma l’ottimo avvio dell’Italia nella disciplina.

Strappo da record: 98kg per battere la concorrenza

Nello strappo Chiacchio parte con 86kg, poi fallisce il primo assalto a 98kg. Al terzo tentativo, però, trovata l’alzata giusta e porta a casa l’oro con 98kg, nuovo record dei Giochi.

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Alle sue spalle la turca Aysel Ozkan, argento con 96kg, e la spagnola Maria Olalla Munoz, bronzo con 90kg.

Ancora più forte nello slancio: oro e nuovo primato

Nello slancio il dominio è ancora più evidente. Chiacchio apre con 115kg, misura già sufficiente per mettersi davanti a tutte, e poi sale fino a 120kg, centrando un altro record della manifestazione. Seconda Munoz con 112 kg, terza la Tunisia Eva Aouadi con 107.

L’Italia chiude così la prima giornata del sollevamento pesi con cinque medaglie complessive: oltre ai due ori di Chiacchio, arrivano il bronzo di Ludovica Celine Delia e le due medaglie di Sergio Massidda, oro nello slancio e bronzo nello strappo.