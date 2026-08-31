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Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026

Martina Chiacchio domina a Taranto: doppio oro e due record nei -61 kg

Lorenzo De Angelis
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Martina chiacchio 31082026 sportface.it
Martina Chiacchio - Sportface.it

Martina Chiacchio si prende la scena nel sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella categoria fino a 61kg, l’azzurra conquista due medaglie d’oro, imponendosi sia nello strappo sia nello slancio e firmando anche due nuovi record della manifestazione. Una prova di forza netta, che conferma l’ottimo avvio dell’Italia nella disciplina.

Strappo da record: 98kg per battere la concorrenza

Nello strappo Chiacchio parte con 86kg, poi fallisce il primo assalto a 98kg. Al terzo tentativo, però, trovata l’alzata giusta e porta a casa l’oro con 98kg, nuovo record dei Giochi.

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Alle sue spalle la turca Aysel Ozkan, argento con 96kg, e la spagnola Maria Olalla Munoz, bronzo con 90kg. 

Ancora più forte nello slancio: oro e nuovo primato

Nello slancio il dominio è ancora più evidente. Chiacchio apre con 115kg, misura già sufficiente per mettersi davanti a tutte, e poi sale fino a 120kg, centrando un altro record della manifestazione. Seconda Munoz con 112 kg, terza la Tunisia Eva Aouadi con 107.

Martina chiacchio

Martina Chiacchio doppio oro e record ai Giochi – Sportface.it

L’Italia chiude così la prima giornata del sollevamento pesi con cinque medaglie complessive: oltre ai due ori di Chiacchio, arrivano il bronzo di Ludovica Celine Delia e le due medaglie di Sergio Massidda, oro nello slancio e bronzo nello strappo. 

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