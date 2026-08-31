Staffetta 4×100, Italia d’oro al fotofinish: Turchia battuta per sei centesimi

L’Italia conquista un’altra splendida medaglia d’oro nell’atletica ai Giochi del Mediterraneo 2026. Nella finale della 4×100 maschile, il quartetto composto da Lorenzo Ianes, Damiano Dentato, Filippo Cappelletti e Filippo Randazzo si impone in 39″03, precedendo di appena sei centesimi la Turchia.

Una finale tiratissima fino all’ultimo metro

La gara si decide praticamente sul filo di lana. Gli azzurri costruiscono una prova solida nei cambi e riescono a mantenere il vantaggio nel rettilineo conclusivo, resistendo al ritorno della Turchia, seconda in 39″09.

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Una differenza minima, appena 0,06 secondi, che rende ancora più prezioso il successo italiano. Il quartetto azzurro riesce così a trasformare una finale equilibratissima in una nuova medaglia d’oro per la spedizione tricolore a Taranto.

Slovenia sul podio, Grecia quarta

Alle spalle di Italia e Turchia, la Slovenia conquista il bronzo con 39″39, mentre la Grecia resta fuori dal podio chiudendo quarta in 39″42. La classifica finale premia dunque l’Italia davanti a Turchia, Slovenia e Grecia. Un successo di grande prestigio per Ianes, Dentato, Cappelletti e Randazzo, protagonisti di una staffetta gestita con precisione e freddezza.

Per l’atletica azzurra arriva così un altro titolo a Taranto, questa volta conquistato davvero sul filo dei centesimi.