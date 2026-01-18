Finale Coppa d’Africa: il Senegal lascia il campo, cosa è successo

Incredibile quello che è accaduto in Finale di Coppa d’Africa. Nell’atto conclusivo della competizione si sfidano il Marocco (padrone di casa) ed il Senegal.

Marocco-Senegal: cosa è successo nel finale, rigore sbagliato e gol vittoria nei supplementari

Gara tesissima ed equilibrata a Rabat, tra Marocco e Senegal. Ma l’episodio chiave accade nel finale. All’ultimo minuto di gioco dei tempi regolamentari, il direttore di gara assegna un calcio di rigore per il Marocco. A quel punto il Senegal decide di abbandonare il campo non permettendo la battuta della massima punizione.

Una scena incredibile, che ha visto Manè andare a richiamare i compagni negli spogliatoi. Nel caso in cui il Senegal non fosse tornato in campo, la Nazionale africana avrebbe subito oltre che la sconfitta a tavolino anche 2 anni di esclusione da ogni competizione. Compreso i Mondiali in programma nel 2026.

Una volta tornati in campo, i calciatori del Senegal hanno continuato a protestare. Su tutti il portiere Mendy anche ammonio.

Solo al 90+24′ minuto del primo tempo, il calcio di rigore è stato battuto ma sbagliato da Brahim Diaz che ha provato a superare con uno scavino il portiere Mendy.

Nel supplementare la beffa. Al 4′ minuto del primo tempo supplementare, infatti, Gueye P. trova il vantaggio per il Senegal che regala la coppa agli ospiti.

Malore per Diatta nel prepartita

Ma quello del rigore non è stato l’unico episodio controverso. Attimi di panico si sono vissuti anche prima della gara con il calciatore Krépin Diatta che è stato costretto a rinunciare alla partita a causa di un malore improvviso accusato durante il riscaldamento. Il terzino del Monaco si è accasciato a bordo campo, faticando a rimanere in piedi, ed è stato scortato negli spogliatoi dai compagni.

Nonostante il grande spavento, l’allarme sembrerebbe essere rientrato. Il CT del Senegal ha schierato al suo posto Antoine Mendy del Nizza, mentre le condizioni del difensore restano sotto osservazione ma non desterebbero particolare ansia.