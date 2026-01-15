Fi, Verstappen potrebbe lasciare Red Bull: già una voce nel paddock

La rivoluzione regolamentare della Formula 1 nel 2026 rappresenta molto più di un semplice cambio tecnico: è un punto di svolta che potrebbe ridefinire anche gli equilibri contrattuali del paddock.

Su tutti anche il futuro di Verstappen che, al termine della prossima stagione, potrebbe scegliere una nuova Scuderia.

Red Bull: Verstappen via senza una macchina vincente

Nel corso di questa stagione sarà ancor più chiaro il futuro di Max Verstappen, legato al progetto sì ma solo con una macchina vincente.

Molto dipenderà soprattutto dalla credibilità del motore targato Red Bull Powertrains-Ford che di fatto pone dubbi sulla possibilità del Team austriaco di puntare ancora al titolo.

In questo contesto, cominciano a circolare voci anche relative al contratto dell’olandese meno blindato di quanto il suo lungo contratto possa far pensare.

Il quattro volte Campione del Mondo e la Red Bull si troveranno presto davanti a un bivio che precede il risultato sportivo. Le indiscrezioni su possibili clausole prestazionali, mai confermate ufficialmente ma ricorrenti nel sottotesto mediatico, raccontano di un accordo strettamente connesso al rendimento della monoposto.

Sotto questo punto di vista, il nuovo ciclo tecnico renderà il 2026 un anno tutt’altro che interlocutorio visto che chi sbaglierà l’impostazione iniziale rischia di compromettere diverse stagioni.

Secondo quanto filtra dal paddock, Verstappen potrebbe disporre di una via d’uscita (anche contrattuale) qualora non fosse stabilmente nelle prime posizioni del mondiale prima della pausa estiva 2026. Una soglia che, rispetto al passato, sembrerebbe essersi alzata fino a coinvolgere addirittura la seconda posizione in classifica.

Un accordo che rende l’incertezza legata al debutto della prima power unit interamente progettata a Milton Keynes, una sfida da dover vincere ad ogni costo per la squadra anglo-austriaco.

In uno scenario simile, il mercato osserva con attenzione. Mercedes resta un riferimento naturale sul fronte motoristico, mentre l’Aston Martin di Adrian Newey potrà disporre di ampio margine economico e di crescita. L’interesse verso figure chiave dell’entourage di Verstappen, come Gianpiero Lambiase, sotto questo punto di vista è letto anche ome un segnale preliminare di strategie più ampie.

Red Bull rassicura: l’auto 2026 sarà competitiva

Dal fronte Red Bull, però, non mancano elementi di fiducia. Il finale della scorsa stagione, con sei vittorie nelle ultime nove gare, ha mostrato una squadra capace di ritrovare coerenza tecnica e di saper uscire anche dai gravi momento di difficoltà, contando anche sulle qualità del suo campione. Inoltre, il reclutamento di personale proveniente da Mercedes starebbe rafforzando il progetto motoristico.

Nonostante le rassicurazioni di Oliver Mintzlaff, però, da qui alla pausa estiva ogni scenario è possibile.