Snowboardcross femminile, seeding round: Adamczykova davanti a tutte, Moioli sesta. Groblechner 18ª, Boirai 20ª

Prima manche del seeding round olimpico nel segno della ceca Eva Adamczykova. Michela Moioli chiude con un buon sesto tempo ed evita la seconda run, mentre Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner restano fuori dalla top 16 ma centrano comunque la qualificazione agli ottavi.

Adamczykova detta il ritmo, Bankes non brilla

La prima manche del seeding round femminile di snowboardcross si apre con la tedesca Jana Fischer a fissare il primo riferimento in 1:14.40, ma è la svizzera Noemie Wiedmer ad alzare subito il livello scendendo a 1:13.12.

La gara entra nel vivo con l’ingresso delle big. La britannica Charlotte Bankes, tra le favorite della vigilia, non trova la run perfetta e chiude soltanto quinta provvisoria in 1:14.31, a oltre due secondi dalla vetta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A prendersi la scena è però la ceca Eva Adamczykova, che ferma il cronometro su 1:12.29, rifilando 83 centesimi alla stessa Wiedmer e mezzo secondo alla francese Lea Casta, seconda a +0.50. Da quel momento nessuna riesce ad avvicinare il suo riferimento.

Moioli solida: sesto posto e seconda manche evitata

Tra le italiane, l’attenzione è tutta su Michela Moioli, reduce da una caduta in allenamento nei giorni scorsi. La bergamasca interpreta bene il tracciato e chiude una manche pulita in 1:13.63, tempo che le vale il quinto posto provvisorio al momento dell’arrivo e poi il sesto finale, a +1.34 dalla leader.

Un piazzamento importante che le consente di evitare la seconda manche e di conservare energie in vista degli ottavi.

Groblechner e Boirai fuori dalla top 16 ma qualificate

Nel finale di manche scendono in pista le altre due azzurre.

Sofia Groblechner firma una buona prova chiudendo in 1:15.65, 18ª a +3.36, mentre Lisa Francesia Boirai paga qualcosa in più e termina in 1:15.99, ventesima a +3.70.

Nonostante i piazzamenti più arretrati, entrambe riescono a completare la missione qualificazione.

La top ten del seeding round – prima manche

Adamczykova (CZE) – 1:12.29 Casta (FRA) – +0.50 Wiedmer (SUI) – +0.83 Nirani-Pereira (FRA) – +1.03 Trespeuch (FRA) – +1.20 Moioli (ITA) – +1.34 Zerkhold (AUT) – +1.85 Siegenthaler (SUI) – +1.93 Bankes (GBR) – +2.02 Fischer (GER) – +2.11 Groblechner (ITA) – +3.36 Francesia Boirai (ITA) – +3.70

La prima manche consegna una Adamczykova in grande forma e una Moioli solida e competitiva. Nel pomeriggio si farà sul serio: dagli ottavi in poi non conterà più il cronometro, ma la gestione delle batterie.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format