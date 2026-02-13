Deciso l’esonero, sorpresa in Serie A: il ritorno è cosa fatta

Un altro esonero in arrivo in Serie A: il tecnico ha ormai le ore contate, il probabile sostituto scatena i tifosi.

La notizia è trapelata nelle scorse ore e non ha colto troppo di sorpresa gli appassionati di calcio. In Serie A, infatti, sembra imminente un nuovo esonero: la squadra sta avendo un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative e l’intenzione della proprietà è quella di cambiare la guida tecnica per imprimere una svolta. Ma non è tutto: il club sta pensando di richiamare in panchina un nome a sorpresa che sta già scatenando un certo dibattito sui social.

Il match di domenica (ore 18) contro il Bologna si preannuncia molto delicato per Marco Baroni. L’allenatore del Torino è sulla graticola già da qualche settimana a causa dei risultati negativi della squadra. Il pareggio agguantato in extremis a Firenze ha permesso ai granata di mantenere un rassicurante vantaggio di 9 punti sul terzultimo posto, attualmente occupata proprio dai viola di Vanoli: tuttavia l’insoddisfazione nell’ambiente torinista per un’altra annata anonima è chiaramente percepibile.

Recentemente il Torino ha richiamato Gianluca Petrachi, che affianca ora Davide Vagnati come ds della squadra. Baroni è rimasto al suo posto ma dai rumors che arrivano dal mondo granata sembra che il club del presidente Urbano Cairo abbia già deciso di cambiare rotta a fine stagione (o anche subito, se dovesse verificarsi una nuova serie di risultati negativi).

Torino, per il dopo Baroni c’è Juric: il nome divide i tifosi

L’indiscrezione che sta circolando ha colto di sorpresa tutti i tifosi del Toro: la proprietà starebbe infatti ragionando su un possibile ritorno in panchina di Ivan Juric. Dopo parecchie turbolenze pare infatti che i rapporti tra il tecnico croato e il club, compreso il ds Petrachi, siano tornati più che buoni: ecco perché Cairo lo considera il nome giusto per il post-Baroni.

Parecchi tifosi, però, non la pensano così. Le ultime esperienze di Juric sono state a dir poco fallimentari: lo scorso anno l’allenatore croato ha fallito sulla panchina della Roma (sostituito in corsa da Claudio Ranieri che ha quasi portato la squadra in Champions) e poi anche su quella del Southampton, dove non è riuscito a evitare l’ultimo posto raccogliendo appena 4 punti in 14 gare.

Infine Juric non ha ottenuto soddisfazioni nemmeno quest’anno alla guida dell’Atalanta: il rendimento della Dea è decisamente migliorato dopo l’allontanamento del tecnico croato, sostituito da Palladino. Tuttavia va detto che sulla panchina del Torino il 50enne di Spalato ha sempre fatto bene: dal 2021 al 2024 si è piazzato due volte decimo e una volta nono.