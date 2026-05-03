Ciclismo, Giro di Romandia: Pogacar imbattibile, vince tappa e maglia

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Romandia 2026, suggellando il trionfo nella classifica generale con il quarto successo parziale ottenuto sul traguardo in salita di Leysin.

La cronaca della tappa finale da Lucens a Leysin

La quinta e ultima frazione della corsa svizzera si è snodata per 178,2 chilometri, partendo da Lucens. La gara è stata caratterizzata da una fuga composta da otto corridori, tra cui l’italiano Lorenzo Germani e gli uomini della Red Bull-BORA-hansgrohe Jan Tratnik e Finn Fisher-Black. La fuga ha raggiunto un vantaggio massimo di 3’15”, ma il lavoro costante dell’UAE Team Emirates e della Bahrain-Victorious ha ridotto progressivamente il margine con il passare dei chilometri. Sulle prime rampe dell’ascesa finale verso Leysin il gruppo di testa si è sfaldata e Fisher-Black è rimasto solo, provando a resistere, prima di essere riassorbito dal plotone dei migliori a sette chilometri dall’arrivo. Il ritmo imposto dai compagni di squadra di Lenny Martinez ha fatto selezione ulteriore nel gruppo dei big, preparando il terreno per la battaglia final tra i leader della classifica.

Pogacar imbattibile in salita, Romandia da cannibale

Negli ultimi quattro chilometri della corsa. è stato Florian Lipowitz a provare a mettere in difficoltà la il leader della corsa Pogacar con diversi attacchi decisi, almeno buoni per conquistare il successo di tappa.

Tuttavia, Tadej Pogacar ha risposto con apparente facilità a ogni allungo del tedesco, rimanendo incollato alla sua ruota fino alle fasi finali della salita. In vista del traguardo lo sloveno ha lanciato la sua accelerazione decisiva, superando Lipowitz e resistendo al tentativo di rientro del connazionale Primoz Roglic.

Grazie a questa prestazione il campione del mondo ha ottenuto la quarta vittoria su cinque tappe disputate, ed ha messo per la prima volta la firma nell’albo d’oro della competizione svizzera.

In classifica generale Lipowitz ha confermato il secondo gradino del podio, mentre l’italiano Lorenzo Fortunato ha concluso l’esperienza in terra elvetica con un solido nono posto complessivo.

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