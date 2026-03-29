Vittozzi e Bionaz campioni italiani di sprint: dominio tricolore in Val Martello

La sappadina, zero errori al poligono, precede Passler e Zingerle. Il valdostano vince nonostante tre penalità. Assegnati anche i titoli delle staffette miste giovanili: Esercito in trionfo tra i Juniores, Alto Adige tra i Giovani

Val Martello, in provincia di Bolzano, ha aperto i battenti per la due giorni tricolore di biathlon con le sprint assolute e le staffette miste giovanili di sabato 28 marzo. Lisa Vittozzi e Didier Bionaz hanno conquistato i rispettivi titoli italiani, mentre oggi, domenica 29 marzo, il programma si chiuderà con le mass start per tutte le categorie.

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Vittozzi perfetta al poligono: zero errori e oro tricolore

La campionessa olimpica dell’inseguimento Lisa Vittozzi (Carabinieri) ha firmato una prova di spessore, restando al comando dall’inizio alla fine della gara grazie a un poligono impeccabile. La sappadina ha tagliato il traguardo in 22’16″8, precedendo Rebecca Passler (Carabinieri, 22’56″3 con un errore) e Linda Zingerle (Fiamme Gialle, 23’43″8 con due errori).

Bionaz vince anche con tre penalità

In campo maschile si è imposto Didier Bionaz (Esercito), capace di conquistare il titolo nonostante i tre giri di penalità (1-2 al poligono). Il valdostano ha fermato il cronometro su 24’47″9, superando David Zingerle (Esercito, 25’25″0 con un errore) e Marco Barale (Fiamme Oro, 25’42″2 con zero errori).

Staffetta Juniores: l’Esercito non lascia scampo

Prova di forza assoluta dell’Esercito nella staffetta mista Juniores. Il quartetto composto da Luna Forneris, Magalì Miraglio Mellano, Davide Cola e Michel Deval ha dominato dall’inizio alla fine, lasciando le briciole alle Fiamme Gialle (Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet, Nicola Giordano e Simone Motta) e all’Alto Adige (Eva Hutter, Tanja Wanker, Adam Ferdick e Hannes Bacher).

Staffetta Giovani: padroni di casa protagonisti

I colori dell’Alto Adige hanno brillato nella staffetta mista Giovani, con Thea Wanker, Nina Nocker, Aaron Niederstätter e Andras Braunhofer a imporsi davanti a Alto Adige B (Patrizia La Marchina, Lena Sofie Haller, Jonas Tscholl e Julian Huber) e ad Asiva A, composta da Julie Desayeux, Elodie Christille, Mattia Betemps e Lorenzo Bonino.

Aspiranti under 17: vittoria alle Alpi Occidentali A

Nella categoria Aspiranti (under 17) il titolo è andato alle Alpi Occidentali A, con Elena Carletto, Lucia Brocchiero, Nicola Giordano e Giacomo Maurina a precedere Alto Adige A (Sara Eisath, Elsa Canins, Elia Steinkasserer e Felix Wolf) e Alpi Occidentali B (Caterina Parola, Cloe Giordano, Jonathan Giordano e Tiago Ghibaudo).