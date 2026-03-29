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Vittozzi e Bionaz campioni italiani di sprint: dominio tricolore in Val Martello

Franz Monaco
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Biathlon Oslo IBU Biathlon World Cup
Lisa Vittozzi (Italy) during the BMW IBU World Cup Oslo Holmenkollen, Women 7,5 Km Sprint, Biathlon event on 19 March 2026 at Holmenkollen Ski Stadium in Oslo, Norway

La sappadina, zero errori al poligono, precede Passler e Zingerle. Il valdostano vince nonostante tre penalità. Assegnati anche i titoli delle staffette miste giovanili: Esercito in trionfo tra i Juniores, Alto Adige tra i Giovani

Val Martello, in provincia di Bolzano, ha aperto i battenti per la due giorni tricolore di biathlon con le sprint assolute e le staffette miste giovanili di sabato 28 marzo. Lisa Vittozzi e Didier Bionaz hanno conquistato i rispettivi titoli italiani, mentre oggi, domenica 29 marzo, il programma si chiuderà con le mass start per tutte le categorie.

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Vittozzi perfetta al poligono: zero errori e oro tricolore

La campionessa olimpica dell’inseguimento Lisa Vittozzi (Carabinieri) ha firmato una prova di spessore, restando al comando dall’inizio alla fine della gara grazie a un poligono impeccabile. La sappadina ha tagliato il traguardo in 22’16″8, precedendo Rebecca Passler (Carabinieri, 22’56″3 con un errore) e Linda Zingerle (Fiamme Gialle, 23’43″8 con due errori).

Bionaz vince anche con tre penalità

In campo maschile si è imposto Didier Bionaz (Esercito), capace di conquistare il titolo nonostante i tre giri di penalità (1-2 al poligono). Il valdostano ha fermato il cronometro su 24’47″9, superando David Zingerle (Esercito, 25’25″0 con un errore) e Marco Barale (Fiamme Oro, 25’42″2 con zero errori).

Staffetta Juniores: l’Esercito non lascia scampo

Prova di forza assoluta dell’Esercito nella staffetta mista Juniores. Il quartetto composto da Luna Forneris, Magalì Miraglio Mellano, Davide Cola e Michel Deval ha dominato dall’inizio alla fine, lasciando le briciole alle Fiamme Gialle (Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet, Nicola Giordano e Simone Motta) e all’Alto Adige (Eva Hutter, Tanja Wanker, Adam Ferdick e Hannes Bacher).

Staffetta Giovani: padroni di casa protagonisti

I colori dell’Alto Adige hanno brillato nella staffetta mista Giovani, con Thea Wanker, Nina Nocker, Aaron Niederstätter e Andras Braunhofer a imporsi davanti a Alto Adige B (Patrizia La Marchina, Lena Sofie Haller, Jonas Tscholl e Julian Huber) e ad Asiva A, composta da Julie Desayeux, Elodie Christille, Mattia Betemps e Lorenzo Bonino.

Aspiranti under 17: vittoria alle Alpi Occidentali A

Nella categoria Aspiranti (under 17) il titolo è andato alle Alpi Occidentali A, con Elena Carletto, Lucia Brocchiero, Nicola Giordano e Giacomo Maurina a precedere Alto Adige A (Sara Eisath, Elsa Canins, Elia Steinkasserer e Felix Wolf) e Alpi Occidentali B (Caterina Parola, Cloe Giordano, Jonathan Giordano e Tiago Ghibaudo).

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